Milan, nel mirino il giovane difensore della Ligue 1: concorrenza da tre club

Il Diavolo è stato attirato dalle prestazioni del giovane talento del Lione, ma deve fare i conti con diverse squadre interessate, fra cui un’italiana

Quello di Malick Thiaw contro il Borussia Dortmund è stato l’ennesimo infortunio in casa Milan e ancora una volta si tratta di un difensore. La retroguardia è il reparto più bersagliato dei rossoneri e ora la situazione è di grande emergenza.

Il tedesco ha riportato una lesione miotendinea al bicipite femorale della coscia sinistra e dovrà stare ai box per un po’ di tempo, proprio come Pierre Kalulu e Simon Kjaer. Non dimentichiamo poi anche l’infortunio del giovane argentino Marco Pellegrino, per i quali i tempi saranno però più brevi. Ecco dunque che al momento l’unico difensore centrale a disposizione di Stefano Pioli rimane Fikayo Tomori.

È chiaro che la società deve intervenire sul mercato. Il club rossonero è già al lavoro da diverso tempo per studiare gli innesti per la sessione invernale, nella quale è previsto sicuramente l’arrivo di un difensore centrale. Ora che è fuori anche Thiaw non è però esclusa anche un’altra mossa.

Rossoneri sul giovane Yahia, ma c’è anche la Juve

I profili che erano circolati nei giorni scorsi sono quelli di Lloyd Kelly e Jakub Kiwior, giocatori che militano in Premier League e sono considerati già pronti. Il Milan guarda però anche a profili giovani, sui quali lavorare magari in prospettiva.

Nei giorni scorsi è infatti spuntato anche il nome di un giovanissimo difensore franco-tunisino, che milita nelle giovanili del Lione. Si tratta di Kelyan Yahia, classe 2006 che ha rubato l’occhio di diversi top club europei. Santi Aouna e Sebastien Denis di Foot Mercato inseriscono anche il Diavolo nella lista delle pretendenti per il talento, abile sia da centrale che da terzino.

Yahia si è formato nell’Aubervilliers e si è rapidamente affermato nell’Under 17, prima di approdare nella Nazionale Under 19, della quale ora è titolare indiscusso. Il quotidiano francese specifica che il Milan è solo una delle quattro squadre che sono sulle tracce del 17enne. Sono infatti interessati anche i tedeschi dello Stoccarda, gli spagnoli del Villareal e un altro club di Serie A, ovvero la Juventus.