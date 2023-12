Da De Zerbi ad Abate: chi è David Rodriguez de Prado, il segreto del Milan Primavera

Sapete qual è il segreto del Milan Primavera? Si chiama David Rodriguez de Prado, è spagnolo ed è il vice allenatore di Ignazio Abate. Il suo punto di riferimento è l’allenatore del Brighton

Fra le cose più belle offerte del Milan in questo inizio di stagione c’è la Primavera di Ignazio Abate, fra le migliori squadre del campionato per talento e proposta di gioco. La scorsa settimana i giovani rossoneri si sono qualificati agli ottavi di Youth League per il secondo anno di fila; in campionato hanno perso un po’ di terreno con le ultime due sconfitte contro Cagliari e Lazio, ma il percorso è certamente positivo.

Abate ha iniziato la sua carriera da allenatore da un po’ di anni e ha mostrato fin da subito una certa attitudine al bel gioco. La sua Primavera fa davvero cose di altissimo livello, con idee moderne e innovative. Le abbiamo viste più volte nel corso di questa stagione, in particolare in Youth League dove ha superato abilmente e con numeri importanti il girone con Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Newcastle. Mister Abate può contare su una grande batteria di talento: Nsiala, Simic, Zeroli, Camarda, Hugo Cuenca e Sia sono solo alcuni nomi di una squadra costruita bene grazie anche alle intuizioni di Moncada. Ma oltre al parco giocatori, uno dei segreti del tecnico, che molti tifosi vorrebbero in prima squadra al posto di Pioli, è il suo vice: si chiama David Rodriguez de Prado, è spagnolo e ha in Roberto De Zerbi il suo modello e ispiratore.

Milan Primavera, chi è David Rodriguez

David Rodriguez de Prado giocava a calcio ma ha capito fin da giovanissimo che la sua strada era la panchina. Ha iniziato ad allenare nel 2011, a soli 19 anni. Non a caso è il più giovane allenatore della storia della Spagna a qualificarsi per la Copa del Rey quando era alla guida del CF Pedroneras, nel 2019, una squadra di terza serie. Al Milan è arrivato l’estate scorsa, ma l’Italia l’ha conosciuta diversi anni fa.

Nel 2015 era a Vicenza come studente universitario e, in quanto membro della Real Federacion Espanola de Futbol per sviluppare la sua carriera, conobbe e studiò il lavoro di Pasquale Marino. Ma fin dal primo momento ha sempre avuto uno e un solo modello: Roberto De Zerbi, che segue fin dai tempi del Foggia. Il tecnico del Brighton, uno dei più forti e soprattutto più studiati d’Europa ad oggi, è la sua fonte di ispirazione. Ed evidentemente è riuscito a portare qualcosa di suo anche al Milan Primavera con Abate, che a sua volta ha come riferimento quel tipo di calcio, fatto di possesso e dominio.

Il lavoro di David Rodriguez è sotto l’attenta osservazione di molti club spagnoli, pronti magari in futuro a riportarlo in patria per dargli un’opportunità. Ma adesso è concentrato solo ed esclusivamente sul Milan dei giovani, per magari, chissà, sognare la panchina di San Siro insieme ad Abate per allenare la prima squadra. Uno scenario che non possiamo escludere ad oggi considerando che la posizione di Pioli resta comunque in bilico, nonostante la vittoria contro il Frosinone.