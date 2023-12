Milan, allarme Maignan: “Rinnovo lontano, tre big pronte all’assalto”

In Francia si parla del futuro di Mike Maignan: le intenzioni del portiere sono chiare, ma serve un accordo sulle cifre

Mike Maignan è diventato uno dei leader del Milan. Lo abbiamo visto bene, sabato sera, al fischio finale della sfida contro il Frosinone. Il francese dopo aver esultato con i compagni sotto la Curva Sud, per il successo ottenuto, meritatamente, si è recato verso Theo Hernandez, invitandolo di fatto a tenere alta la guardia fino alla fine.

La rete prese, in cui il difensore fa un saltello, con cui manda, di fatto, fuori tempo Maignan, non è piaciuta molto al portiere. Anche perché, si sa, agli estremi difensori non piace mai subire gol.

Maignan, non perfetto contro il Borussia Dortmund, ha dimostrato di essere al top in molte partite. Non serve certo anche così lontano per vederlo: contro il Frosinone si è esibito in una fantastica parata, con cui ha negato il vantaggio agli ospiti, dopo un erroraccio di Tomori, e poi ha servito l’assist per il gol di Christian Pulisic.

Maignan, come detto, è diventato uno dei leader di questo Milan, dentro e fuori dal campo. Lo ha fatto capire anche in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Psg, con parole forti e decise. Proprio in quella circostanza affermò di trovarsi bene al Milan, ma che non era tempo di parlare di rinnovo.

Oggi se ne torna a discutere in Francia. E’ FootMercato a fare il punto della situazione. Il portiere, come è noto, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e percepisce 2,8 milioni di euro netti a stagione. Non certo tanti per uno dei tre portieri più forti al mondo.

Milan-Maignan, il punto sul rinnovo

Il portale francese conferma come Maignan si trovi molto bene al Milan, ma serve un forte aumento dello stipendio per continuare in rossonero.

Le discussioni per il rinnovo starebbero proseguendo, anche se la fumata bianca, al momento, non appare all’orizzonte. La volontà delle parti è nota: si vuole proseguire insieme, ma serve trovare un accordo. Sembra chiaro, inoltre, che Maignan, non appare intenzionato a lasciare il Milan a breve.

Sullo sfondo, però, ci sono diverse squadre interessate al francese, che il Diavolo acquistò per una cifra non lontana dai 15 milioni di euro. Ci sono soprattutto club inglesi: il Manchester United e il Chelsea, che potrebbero non avere problemi ad accontentare le richieste del Milan, che si aggirerebbero sui 70 milioni di euro. Attenzione, chiaramente, anche al Psg, un’ipotesi, che al momento non viene scartata dal portale francese.