Gasperini preoccupato, infortunio per un titolare: Atalanta-Milan a rischio

Gasperini preoccupato per un suo giocatore, nuovo infortunio nella squadra bergamasca: c’è la possibilità che possa saltare la sfida contro il Milan.

Il Milan ha sconfitto Fiorentina e Frosinone nelle ultime due partite di Serie A e sabato affronterà l’Atalanta a Bergamo. Un esame difficile da superare per i rossoneri, che non stanno vivendo un periodo semplice e che avrebbero bisogno di un’altra vittoria per consolidare il proprio piazzamento Champions e non perdere contatto dalla coppia Inter-Juventus.

Qualche anno fa un Atalanta-Milan giocato sempre a dicembre, ma il giorno 22, fu un punto molto basso per la squadra di Stefano Pioli, sconfitta 5-0. Era il 2019 da lì a poco sarebbe tornato Zlatan Ibrahimovic, poi decisivo per il rilancio del Diavolo. Il caso vuole che anche adesso ci sia una trattativa per farlo tornare, anche se con un ruolo manageriale.

Verso Atalanta-Milan: Gasperini perde un altro giocatore per infortunio

Pioli per la trasferta di Bergamo spera di recuperare Simon Kjaer e Rafael Leao, che oggi si sono allenati a parte a Milanello. Gli altri infortunati non sono recuperabili. Non mancheranno le assenze neanche nella squadra di Gian Piero Gasperini.

Sicuramente non saranno presenti El Bilal Touré e Gianluca Scamacca, due attaccanti arrivati in nerazzurro l’altra estate e alle prese con infortuni seri. Potrebbero recuperare José Luis Palomino e Rafael Toloi, che sono fuori da alcune settimane e che sperano di essere a disposizione per il big match al Gewiss Stadium.

Stasera l’Atalanta ha affrontato il Torino in trasferta e Berat Djimsiti al 18′ ha lasciato il campo per un infortunio muscolare alla coscia sinistra, un risentimento nello specifico. Inizialmente il difensore albanese aveva provato a rimanere in campo, poi è stato costretto a chiedere la sostituzione. Al suo posto è entrato Mitchel Bakker, abituato a giocare sulla fascia e che è stato adattato sul centrosinistra della retroguardia nerazzurra.

Adesso è presto per dire se Djimsiti ci sarà o meno per Atalanta-Milan. Bisognerà attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro del suo infortunio. Gasperini auspica di riavere a disposizione Palomino e Toloi o almeno uno dei due. Certamente starà meglio Sead Kolasinac, stasera lasciato in panchina perché non è al 100% e l’allenatore ha deciso di risparmiarlo in vista della sfida contro il Milan.