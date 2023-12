Milan in pole da un mese per il talento: ora si può chiudere

Il club rossonero è in vantaggio ormai da inizio dicembre per il giovane fantasista tedesco: l’esperto di mercato conferma che il possibile colpo

La linea del Milan negli ultimi anni sul mercato è ormai abbastanza chiara. Nessuna follia sugli ingaggi e grandi investimenti per il futuro, con un enorme lavoro di scouting per trovare i migliori elementi in circolazione e portarli a Milanello.

In questi mesi la dirigenza rossonera, oltre alle operazioni per gennaio, sta lavorando tanto proprio in prospettiva, per assicurarsi dei giovani che sono in rampa di lancio e continuare il progetto. Sono diversi i nomi sulla lista del responsabile dell’area tecnica Geoffrey Moncada, e tra questi c’è senza dubbio quello di Assan Ouédraogo, classe 2006 di proprietà dello Schalke 04.

Il trequartista tedesco è un giocatore del quale si parla davvero un gran bene e che sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Qualche giorno fa dalla Germania hanno assicurato che il fantasista 17enne non avrebbe lasciato lo Schalke in questa stagione, per cui ogni discorso è stato rimandato al prossimo anno, ma il Diavolo non a mollato la presa neanche un po’, e la conferma di ciò è arrivata da Alfredo Pedullà.

Ouédrago, i rossoneri sono in vantaggio da tempo secondo Pedullà

L’esperto di mercato ha spiegato che i rossoneri sono in pole da un mese per assicurarsi il giovane talento, dal momento che l’interesse va avanti almeno dallo scorso 3 novembre.

Pedullà precisa che “anche l’Inter e le principali big europee” hanno provato ad inserirsi nell’affare, ma il club di via Aldo Rossi si è mosso con largo anticipo e adesso vuole chiudere per assicurarsi un giovane di grandissima prospettiva in vista della prossima estate. Il classe 2006 potrebbe essere un rinforzo per la Primavera, ma già con vista sulla Prima Squadra.

Al momento Ouèdraogo si è infortunato ma ha già collezionato 11 presenze e 1 gol nella seconda divisione tedesca. I rapporti fra Milan e Schalke sono ottimi dopo l’operazione che ha portato Malick Thiaw al Diavolo e a questo punto c’è solo da capire come si svilupperà la vicenda.