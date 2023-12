Milan, colpo ad un passo: famiglia a Milanello, arriva subito a gennaio

Il club rossonero è in pressing per un centrocampista molto promettente, contatti avanzati: l’obiettivo è concludere presto l’operazione.

Il Milan è una delle squadre italiane più attive sul mercato. Ci sono diverse trattative in corso e probabilmente a gennaio vedremo alcuni volti nuovi arrivare a Milanello.

Sicuramente arriverà un nuovo difensore, vista l’emergenza generata dai tanti infortuni degli attuali centrali in organico. Oggi di disponibile c’è solamente Fikayo Tomori, con Simon Kjaer che continua a lavorare a parte e gli altri che rivedremo in campo solo nel 2024. Chi prima (Marco Pellegrino) e chi dopo (Malick Thiaw e Pierre Kalulu). Stefano Pioli contro il Frosinone ha adattato Theo Hernandez al centro, preferendo tale soluzione all’utilizzo del giovane Jan-Carlo Simic.

Calciomercato Milan, un giovane centrocampista nel mirino

Ci sono contatti in corso per più difensori ed esiste anche l’ipotesi di riprendere Matteo Gabbia, ceduto in prestito secco al Villarreal l’estate scorsa. E il Milan vorrebbe portare a Milanello pure Juan Miranda, terzino sinistro in scadenza con il Real Betis. Trattativa in atto, così come quella per un giovanissimo centrocampista.

Ci riferiamo ad Assan Ouedraogo, 17enne in forza allo Schalke 04. Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Nicolò Schira sul suo canale ufficiale YouTube, sta prendendo una piega decisamente positiva l’assalto al talento tedesco. Piace anche al Bayern Monaco, al Liverpool, al Lipsia, l’Arsenal, alla Juventus e all’Inter, ma il Milan è in pole position.

Il club rossonero ha fatto uno scatto importanti, ha incontrato la famiglia, l’ha fatta venire a Milano e a Milanello per vedere le proprie strutture. Pronto un contratto quinquennale per Ouedraogo, che verrebbe messo subito in Prima Squadra. Ha una clausola di risoluzione da circa 12 milioni di euro, quindi una cifra molto abbordabile.

Il piano del Milan è quello di comprare il cartellino già a gennaio, ma lasciando il ragazzo allo Schalke 04 per continuare la sua crescita. Gli osservatori rossoneri lo seguono da tempo e non hanno alcun dubbio sul suo potenziale. C’è voglia di fare un investimento. Ouedraogo è rimasto ben impressionato dal progetto rossonero, i contatti vanno avanti e l’obiettivo è quello di chiudere al più presto questo affare. C’è fiducia.

Il giovane tedesco è uno dei talenti under 18 più promettenti presenti in Germania e in Europa. Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Geoffrey Moncada si sono messi in una buona posizione per spuntarla sulla concorrenza. Vedremo se arriveranno al traguardo.