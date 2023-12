CTE COBO – Oltre 2,5 milioni di euro entro marzo 2024 per startup e PMI

Bologna, martedì 5 dicembre 2023

L’opportunità per grandi imprese e associazioni di categoria di partecipare concretamente al più vasto ecosistema emiliano-romagnolo sull’innovazione e il trasferimento tecnologico; la possibilità per startup e PMI di aderire gratuitamente ad acceleratori di impresa e ricevere sostegno economico e tecnologico per la loro crescita e, più in generale, di far parte di una rete di soggetti pubblici e privati locali con relazioni nazionali e internazionali per lo sviluppo delle nuove tecnologie emergenti.

Sono questi alcuni dei vantaggi presentati oggi a Bologna Tech Week da CTE COBO, la Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna che mette a disposizione per queste opportunità oltre 2,5 milioni di Euro entro marzo 2024. CTE COBO è il centro di eccellenza emiliano-romagnolo per il trasferimento tecnologico diffuso sulle tecnologie emergenti che avrà sede al Tecnopolo e che si inserisce nella cornice di BIS – Bologna Innovation Square, la piattaforma dell’innovazione nata per favorire lo spazio di incontro tra imprese, amministrazioni e tutti i soggetti che vogliono sviluppare sinergie e progettualità condivise in grado di consolidare e rafforzare l’innovazione del sistema economico metropolitano.

Le opportunità di CTE COBO – Bando Acceleratori per startup

Nell’ambito di CTE COBO la Città Metropolitana di Bologna promuove in collaborazione con Almacube, Bi-rex, Creative Hub, Gellify, G-Factor il bando COBO Accelerator. Il bando permetterà a 18 startup di accedere a uno dei tre percorsi di accelerazione verticale su Industria 4.0 oppure Industrie Culturali e Creative oppure Servizi Urbani Innovativi della durata di almeno 12 settimane per migliorare il livello di maturità tecnologica e di ottenere un beneficio finanziario per lo sviluppo dell’impresa fino ad un massimo di 62.500 Euro. Le aziende interessate dovranno sviluppare soluzioni che sono abilitate e/o portabili e/o si basano sulle tecnologie: 5G, Blockchain, Artificial Intelligence, Quantum Technology, Internet of Things, Edge-Cloud computing, High Performance Computing, Augmented Reality/ Virtual Reality.

Per maggiori informazioni e per partecipare al programma collegarsi a

www.ctecobo.it/servizi/cobo-accelerator

Adesione allo Stakeholder Group

Grandi imprese, istituzioni, associazioni di categoria, investitori e chiunque abbia interesse verso le tecnologie emergenti per innovare il proprio business, con particolare focus sulle tecnologie abilitate/abilitanti il 5G, è invitato ad aderire allo Stakeholder Group di CTE COBO. I membri avranno un osservatorio privilegiato verso tutte le sperimentazioni fatte internamente al progetto con le startup e le PMI, visibilità e coinvolgimento nella definizione strategica di CTE COBO, occasioni di networking con i partner di progetto, informazioni in anteprima sulle startup e le sperimentazioni di progetto, spazi riservati in occasione dei principali eventi di CTE COBO.

I soggetti interessati possono aderire dall’indirizzo

www.ctecobo.it/progetto/stakeholder-group

Bando Tech Transfer

Il bando Tech Transfer è dedicato alle startup, agli spin-off e alle PMI che intendono sperimentare soluzioni innovative e tecnologiche abilitate e/o portabili su rete 5G nei settori industria 4.0, servizi urbani innovativi e industrie culturali e creative, e che utilizzano una o più delle tecnologie emergenti (IoT, Intelligenza Artificiale, Edge-Cloud Computing, Blockchain, Realtà Aumentata e Virtuale, Quantum Technology e HPC). I progetti selezionati potranno beneficiare di un sostegno finanziario che copre il 50% delle spese ammissibili complessive previste nel progetto e rendicontate, fino a un massimo di 40.000 €. Inoltre, viene offerto il supporto nella definizione del caso d'uso, l’accompagnamento al testing e al monitoraggio delle attività oltre all’ accesso agli spazi CTE COBO. Il bando in corso chiuderà il 31 gennaio ed è già in preparazione una seconda edizione.

Per maggiori informazioni e per partecipare al bando collegarsi a

www.ctecobo.it/call/tech-transfer

Bando Call 4 Tech & Solution

Il bando Call 4 Tech & Solution seleziona tre Start-Up, Spin-Off e/o PMI innovative con sede legale e operativa in Italia o all’estero interessate alla partecipazione al programma di Open innovation finalizzato ad integrare all’interno dei processi aziendali soluzioni e tecnologie abilitate e/o portabili su rete 5G, e/o una o più delle tecnologie emergenti (ad esempio: Internet of Things, Intelligenza Artificiale, Blockchain). Le imprese che verranno selezionate dovranno rispondere alle sfide di innovazione lanciate dalle tre PMI già selezionate in un precedente Avviso pubblico denominato “COBO Open Innovation”. Oltre all’accesso al programma Open Innovation, le imprese selezionate potranno beneficiare di un rimborso spese pari al 100% delle spese sostenute e fino a un massimo di 10.000,00 euro per le spese sostenute per la partecipazione al programma; delle tecnologie, strumentazioni e spazi nella disponibilità della CTE. Il 7 dicembre si chiude il primo ciclo di Open Innovation ma ne aprirà un altro entro gennaio 2024.

Per maggiori informazioni e per partecipare al programma collegarsi a

www.ctecobo.it/call/4-tech-solution/