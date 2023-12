Il solito Psg: obiettivo soffiato al Milan, arriva in estate

Il club parigino ha lavorato a fari spenti sul giovane gioiello classe 2005: pronto l’affondo per poi averlo a luglio

Lo straordinario gol di Francesco Camarda nel match di Youth League contro i pari età del Psg ha fatto sì che tornasse in voga la politica della valorizzazione dei giovanissimi prospetti presenti nel proprio vivaio. Senza escludere la relativa caccia a profili simili in giro per l’Europa e per il mondo.

La tentazione di andare a scovare talenti in erba affascina non poco i capi scout di tutti i maggiori club del mondo. Talvolta le affannose ricerche, nonché le ore e ore di riflessi filmati e di voli aerei per visionare qualche gemma nascosta, non portano a nulla; altre volte si crede di aver trovato la nuova perla del calcio mondiale, iniziando un’aspra battaglia con le società rivali che hanno lavorato allo stesso modo.

Tornando indietro negli anni, l’esempio forse più illustre di una guerra di mercato senza esclusione di colpi è stata quella che ha portato poi il Barcellona a soffiare Neymar Jr. al Real Madrid, ma non mancano altri casi, soprattutto nel sempre affollatissimo mercato sudamericano.

Uno dei prospetti attualmente più interessanti, guarda caso, viene dal Brasile. Classe 2005 – di settembre, quindi anche più piccolo del baby bomber rossonero – centrocampista centrale in grado di giostrare lungo tutta la parte centrale della linea mediana, il verdeoro è stato già visionato da Geoffrey Moncada. Che è rimasto incantato dal gioiello del Corinthians. Peccato che la concorrenza, anche in questo caso, non manchi.

Niente Milan, lo compra il Psg

Vi avevamo già raccontato di come l’affare, per il club rossonero, si prospettasse di difficile compimento. L’elevata valutazione data dal club brasileiro sul cartellino di Gabriel Moscardo, il talento inseguito da mezzo mondo, aveva già parzialmente scoraggiato Furlani. C’era poi il pressing forsennato di Barcellona, Chelsea e Liverpool a complicare le cose. Le big di Spagna ed Inghilterra non avevano però fatto i conti con le finanze e col tempismo di Luis Campos e del Psg.

Secondo quanto riferito da Canal Supporters, portale calcistico molto vicino agli affari dei transalpini, il club di Al-Khelaifi avrebbe trovato la giusta chiave di volta per bruciare la concorrenza. L’idea sarebbe quella di acquistare da subito Moscardo ma di lasciarlo in prestito al suo club per sei mesi, fino al prossimo 30 giugno. Un’operazione simile a quella che in Italia aveva già fatto la Juve quando aveva perfezionato gli acquisti di Nicolò Rovella dal Genoa e di Federico Gatti dal Frosinone.

Moscardo diventerebbe a tutti gli effetti un giocatore del Psg solo a luglio, quando sarà ancora 18enne. Un affare, le cui cifre sono ancora sconosciute, che potrebbe rivelarsi molto fruttifero a stretto giro di posta.