Milan, affare in chiusura: oggi l’incontro finale, i dettagli

Non solo Popovic, la società rossonera è vicina a concludere un’altra operazione per il 2024: si tratterebbe di un rinforzo importante per Pioli.

In queste ore stanno arrivando notizie importanti per quanto concerne il calciomercato in entrata del Milan. La prima riguarda l’ingaggio di Matija Popovic, che sembra praticamente fatto ormai.

Il serbo classe 2006 arriverà a gennaio a parametro zero, dato che il suo contratto con il Partizan Belgrado scade a fine dicembre. Accordo raggiunto con l’entourage: firma valida fino a giugno 2028. C’era stato un inserimento in extremis dell’Inter, però il ragazzo aveva già preso la decisione di sposare il progetto rossonero. Non mancavano le concorrenti straniere, anch’esse beffate.

Calciomercato Milan, in arrivo anche Juan Miranda dal Betis

Un altro colpo che il Milan sta definendo è l’ingaggio di Juan Miranda. Stando a quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è vicino l’accordo per l’arrivo del terzino sinistro spagnolo. Nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto con l’entourage per sistemare gli ultimi dettagli del contratto.

Miranda va in scadenza di contratto a fine giugno 2024, pertanto può arrivare a parametro zero l’estate prossima. Comunque il Milan vuole provare ad anticipare il trasferimento a gennaio, trovando un accordo con il Real Betis. Potrebbe bastare pochi milioni per portare subito a Milanello il nuovo vice Theo Hernandez.

Il 23enne spagnolo è un titolare della squadra di Manuel Pellegrini, che preferirebbe tenerselo fino a fine stagione. Tuttavia, se il giocatore dovesse spingere per la cessione immediata, l’operazione probabilmente andrà in porto. Da ricordare che il Barcellona si è garantito il 40% della futura rivendita, dunque buona parte dell’incasso finirebbe nelle casse blaugrana.

Il Milan conta di chiudere intanto l’accordo con Miranda, poi proverà a convincere anche il Betis. Per Stefano Pioli sarebbe importante avere a disposizione già da gennaio una valida alternativa a Hernandez. Finora è stato soprattutto Alessandro Florenzi ad essere adattato come terzino sinistro. L’arrivo dello spagnolo eviterebbe tale situazione, anche se l’ex Roma se l’è cavata abbastanza bene.

Dopo Popovic, quindi, il Diavolo sta cercando di chiudere un altro affare. E tra le trattative in corso c’è anche quella per Assan Ouedraogo, centrocampista 17enne dello Schalke 04. L’obiettivo è quello di bloccarlo subito e di lasciarlo in prestito in Germania fino al termine della stagione. Anche in questo caso, numerose le rivali da battere.