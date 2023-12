Milan, rischio beffa: si è inserito il Napoli

Il Milan a gennaio proverà a mettere le mani sul difensore, anticipando un affare che sembrava destinato ad andare in porto in estate. Attenzione però al Napoli di Aurelio De Laurentiis

Sarà un mercato di gennaio davvero caldo per il Milan. I rossoneri devono fare i conti con la forte emergenza difensiva, che porterà all’acquisto di almeno due centrali.

Senza Pierre Kalulu, Marco Pellegrino e Malick Thiaw non ci sono davvero alternative, anche perché le condizioni di Simon Kjaer continuano a non dare certezze. Uno dei difensori potrebbe essere Gabbia, un altro, invece, potrebbe arrivare dalla Premier League. La speranza è che l’Arsenal apra al prestito oneroso con diritto di riscatto di Kiwior. Ma al momento non c’è stata.

I colpi in difesa, però, potrebbero essere addirittura tre. E’ ormai da settimane che vi parliamo del possibile colpo Juan Miranda. Il terzino del Betis, con il quale c’è ormai un accordo massima per giugno, potrebbe sbarcare in Italia prima, già a gennaio.

Come riporta Tuttosport, i soldi di un’eventuale cessione di Rade Krunić, sempre più destinato a volare in Turchia, potrebbe essere reinvestiti per il giocatore spagnolo, che ha una valutazione sui 4-5 milioni di euro. Il bosniaco è scivolato indietro nelle gerarchie di Stefano Pioli. Da leader insostituibile a riserva della riserva.

Il centrocampo titolare del Milan, ad oggi, appare essere composto da Tiijani Reijnders, Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek, ovviamente in attesa del rientro di Ismaël Bennacer, ma Pioli nelle ultime gare ha dato spazio anche Tommaso Pobega e Yacine Adli, con Krunic rimasto fuori a riscaldare la panchina. Il segnale è più che chiaro di come l’avventura del bosniaco al Milan è ormai ai titoli di coda. D’altronde non c’è accorso sul rinnovo e il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 non lascia alternative. Il Milan appariva ben predisposto ad una nuova firma, ma le richieste di Krunic sono state considerate troppo alte. Richieste che evidentemente il Fenerbahce appare disposto ad accontentare.

Ma tornando a Miranda, uno dei colpi che il Milan ha voglia di mettere a segno nel 2024. L’ostacolo per vederlo a gennaio a Milanello è rappresentato soprattutto dal Betis, ma attenzione alla concorrenza del Napoli, che come riporta La Gazzetta dello Sport, vorrebbe prenderlo per ovviare ai problemi sulla fascia sinistra, con Mario Rui e Olivera infortunati