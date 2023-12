@ML – Da Milanello: Leao guarito, ma difficile per Bergamo. Le ultime su Kjaer e Okafor

Novità importanti su Rafael Leao. L’attaccante del Milan è fermo da settimane per via di una lesione muscolare alla coscia.

Il Milan è sempre in attesa dei rientri più importanti dall’infermeria, per poter tornare a ruotare le scelte ed avere più opzioni in campo. Lo sa bene Stefano Pioli, che nelle ultime settimane ha dovuto fronteggiare un’emergenza davvero delicata e complessa.

Una delle assenze più pesanti è quella di Rafael Leao. L’attaccante si è fermato contro il Lecce, prima della sosta per le nazionali, a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia. Uno stop delicato e non facile da curare, che ha fatto saltare a Leao sia la convocazione con il Portogallo, sia le ultime tre gare ufficiali del Milan tra campionato e Champions.

In queste ore Leao si è sottoposto ad altri controlli strumentali, per valutare lo stato della lesione e finalmente chiarire i tempi reali di recupero e di rientro in campo. Come filtra da Milanello le sensazioni sono positive per l’attaccante classe ’99.

Sembra proprio che gli esami recenti abbiano evidenziato come Leao sia guarito dalla lesione alla coscia. Il danno muscolare è rientrato completamente. Ora però partirà il periodo di riatletizzazione per il calciatore portoghese, che dovrà recuperare condizione e ritmo. Per questo motivo è difficile una sua presenza contro l’Atalanta, nel prossimo match di campionato di sabato sera.

Più possibile che Leao venga convocato e schierato nel delicato match di Champions League di mercoledì prossimo, in casa del Newcastle, gara che deciderà di fatto il destino del Milan nella competizione Uefa.

Milan, quando rientrano Kjaer ed Okafor

Non solo Leao. Da Milanello arrivano novità anche per quanto riguarda gli altri calciatori ai box da qualche settimane e ormai vicini al rientro. Come Simon Kjaer, il difensore danese che soffre ancora di qualche dolore muscolare ed è ancora in dubbio per l’Atalanta.

Oggi Kjaer ha ripreso con corsa sul campo e proseguirà il lavoro personalizzato in progressione per un percorso di riatletizzazione. Situazione da monitorare e dunque ancora de definire per il suo rientro in campo.

Mentre Noah Okafor sta progredendo al meglio dopo lo stop avuto in Nazionale. Positivi i pareri dei medici e possibile il rientro per la sfida contro il Monza di domenica 17 dicembre. Tra qualche giorno infine visita di controllo per Malick Thiaw, che chiarirà come agire sul difensore tedesco dopo la lesione miodentinea al bicipite femorale.