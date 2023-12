Moncada cala il tris: ecco il triplo colpo argentino

Il Milan guarda ai giovanissimi argentini per rafforzare la rosa. Un Diavolo guarda soprattutto al futuro, mettendo nel mirino giocatori 17enni. Ecco di chi si tratta

Non è mai stato un mercato a cui il Milan ha guardato con molto interesse quello argentino. Storicamente il club rossonero ha spesso puntato sui brasiliani. E’ stata di più l’Inter a puntare sui connazionali di Maradona, ma nell’ultimo periodo qualcosa è cambiato.

Acquistare in Brasile è diventato praticamente impossibile, con i prezzi ormai alle stesse, per ogni stellina che muove i primi passi. Più facile, decisamente, pescare in Argentina, dove non mancano i talenti.

Così questa estate il Diavolo, un po’, a sorpresa, mette le mani su Marco Pellegrino. Difensore mancino e roccioso, chiaramente giovanissimo, del quale si parla un gran bene, tanto da essere monitorato anche dalla Nazionale italiana, oltre che da quella argentina.

In futuro potrebbero esserci nuovi colpi di questo tipo e non è un caso che il Milan sia tra le squadre più interessate a Claudio Echeverri, 17enne del River Plate. Il talento classe 2006 si è rivelato a tutti, al Mondiale Under-17, mostrando la sua infinita classe. Echeverri ricorda molto il talento di Paulo Dybala, anche se col piede invertito. Forse per vederlo in Italia è tardi, con i club inglesi pronti a riempirlo d’oro, nonostante la giovanissima età.

Ma l’Argentina e soprattutto il River Plate è piena di talenti, che il Milan sta osservando con attenzione. Il Diavolo così sta seguendo anche Ian Subiabre, anche lui 17enne, che gioca prevalentemente sulla destra. E’ una punta centrale, invece, Agustin Ruberto: il classe 2006, nato a Buenos Aires, è alto 1,85 e anche lui è un nazionale Under-17. Su di loro, come riporta 90min.com, ci sarebbero anche Manchester City, Chelsea, Bayern Juve e Inter.

Milan, colpo mancato in Argentina: quando l’intuizione è giusta

E’ comunque una tendenza dell’ultimo periodo quella di provare ad acquistare giovani talenti dall’Argentina.

Il Milan in estate, come detto, ha messo le mani su Marco Pellegrino, ma in passato ha rischiato davvero di mettere a segno il colpaccio. Nel mirino del Diavolo era finito, infatti, Julian Alvarez, prima che il Manchester City, lo soffiasse alla concorrenza, con un vero e proprio blitz. Ma l’argentino più vicino a vestire il rossonero è stato sicuramente Enzo Fernández, che prima di trasferirsi al Benfica, per una cifra non eccessiva, di 10 milioni di euro più 8 di bonus, era stato ad un passo dal Milan. Entrambi sono certamente dei grandi rimpianti. Investire in Argentina sembra dunque convenire per davvero.