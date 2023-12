Cardinale cerca investitori per il Milan: spunta di nuovo Investcorp

E’ evidente, però, che l’ingresso in campo di nuovi investitori non può che far bene al Milan e alle sue finanze. Introdurrebbero nuovi capitali, ma allo stesso tempo potrebbero portare nuovi sponsor, facendo crescere il Diavolo fuori dal campo, ma inevitabilmente anche dentro.

Nei giorni scorsi era stato anche Maurizio Pistocchi ad accennare ad un possibile ingresso degli arabi nella galassia Milan. In questo caso, però, il giornalista aveva fatto riferimento a PIF e ad un possibile acquisto del club per una cifra di 1,4 miliardi di euro. Anche in questo caso c’è alla base un desiderio di investire nel mondo del calcio italiano, tanto da averci provato con la Juventus, ma anche con l’Inter.

Sembra chiaro, dunque, che dovremmo abituarci sempre più ai cambi di società repentini. Non ci resta che attendere per capire come evolverà questa situazione.