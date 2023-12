Arbitro e VAR di Atalanta-Milan, tifosi furiosi: l’incredibile decisione dell’AIA

Sono state rese note le designazioni per il prossimo turno del campionato di Serie A: la decisione per il match del Gewiss fa scalpore

Sabato prossimo alle ore 18 andrà in scena Atalanta-Milan, sfida valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A. Il match del Gewiss Stadium assume un’importanza cruciale per il cammino delle due squadre.

Sono intanto state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda questo turno e l’AIA ha comunicato i nomi di tutti i direttori di gara e dei suoi assistenti nei vari match. C’è però una scelta che sta facendo molto discutere e riguarda proprio la designazione per la partita fra la Dea e i rossoneri.

Si è deciso infatti di inserire al Marini al VAR. La scelta ha mandato su tutte le furie i tifosi del Diavolo perché era proprio Marini che lo scorso weekend era al VAR per Napoli-Inter. Tutti sanno come si è svolta la gara e le polemiche sorte per la scelta di non intervenire negli episodi del primo gol dell’Inter e dell’intervento in area di Acerbi su Osimhen, quando il risultato era ancora di 0-1. Una scelta molto discutibile questa presa dall’AIA.

Atalanta-Milan, la sestina arbitrale per il match

La direzione di gara del match fra Atalanta e Milan è stata assegnato a Gabriele La Penna, mentre i due assistenti saranno Imperiale e Vecchi. Al VAR c’è appunto il discusso Marini, mentre l’AVAR è Di Martino. Sacchi sarà invece il quarto uomo.

Atalanta-Milan, Sabato 9/11 h. 18

Arbitro: LA PENNA

Assitenti: IMPERIALE-VECCHI

IV: SACCHI:

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO