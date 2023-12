Emergenza in difesa, il consiglio di Tassotti: “Milan, prendi lui!”

L’ex Milan ha consigliato un profilo in particolare al Diavolo da acquistare a gennaio per rinforzare la difesa. Una sua vecchia conoscenza. Le parole di Tassotti.

Continua l’emergenza in difesa per il Milan di Stefano Pioli. La retroguardia rossonera è totalmente decimata dagli infortuni, e non a caso l’allenatore è stato costretto a schierare Theo Hernandez da centrale contro il Frosinone, e a richiamare dalla Primavera di Abate il giovane Gian-Carlo Simic. All’appello mancano praticamente tutti, eccetto Fikayo Tomori, l’unico che sin qui non si è imbattuto in problemi fisici. Per scaramanzia, è bene non parlare troppo! Per il resto, sono fermi ai box Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Marco Pellegrino e Simon Kjaer. Chi veramente sembra vicino al rientro è il novello rossonero argentino, ma di lui non si può dire sia ancora pronto ed affidabile per come la squadra ha bisogno.

Kalulu e Thiaw, non è una novità, ne avranno per qualche mese, e Kjaer non da alcuna garanzia in termini temporali e di continuità. A gennaio, un intervento, o forse due, sul mercato, sembra obbligato per rimpolpare la difesa. Di certo, il Milan non può pensare di mantenere alte le ambizioni con un reparto così scarno. Geoffrey Moncada ha già iniziato il suo lavoro di ricerca del profilo ideale, ma un consiglio al Milan arriva direttamente dall’ex rossonero. Mauro Tassotti, che è stato giocatore e allenatore del Diavolo (secondo di Ancelotti), ha individuato un difensore che potrebbe fare al caso di Stefano Pioli.

Milan, Tassotti sicuro: il rinforzo per la difesa è ucraino

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha consigliato espressamente al Milan il difensore della Nazionale Ucraina, Heorhij Sudakov. Parliamo di un giovanissimo, classe 2002, in forza allo Shakthar Donetsk, dove si sta mettendo abbondantemente in mostra. Nonostante la giovane età, il giocatore è già un titolare nella Prima Squadra, con una duttilità che gli permette di esprimersi al meglio tanto in difesa, quanto in una posizione più avanzata di centrocampo. L’Europa e le big si sono ben accorte di lui, che ha già un valore di mercato tra i 15 e 20 milioni di euro. Cresciuto interamente nelle giovanili dello Shakthar, ha fatto il salto in Prima Squadra nel 2021. Mauro Tassotti conosce Sudakov chiaramente per la sua esperienza sulla panchina dell’Ucraina come braccio destro di Andriy Shevchenko.

A La Gazzetta dello Sport si è così espresso in merito: “Un consiglio al Milan? Dico Sudakov, che ho avuto nella nazionale ucraina. Leggo che si parla di lui e per me è interessante. Certo, so che è difficile portarlo qui dall’Ucraina”. Da sottolineare che il talento ucraino è già nel mirino di diverse big italiane. Su tutte, è seguito da Napoli e Juventus.