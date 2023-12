Fedez, promessa mantenuta: denunciato l’autore del tweet contro il figlio e Theo Hernandez (FOTO)

Il noto rapper è andato fino in fondo, passando dalle parole ai fatti, alla storia che ha visto il suo piccolo Leone minacciato sui social

Il fenomeno degli haters è una delle piaghe della società di oggi. I social network ne sono pieni, soprattutto nei commenti dei profili più seguiti delle piattaforme. Fedez è sicuramente fra questi: il personaggio può piacere o meno, ma tantissima gente sfoga le proprie frustrazioni su di lui e, purtroppo, anche sulla sua famiglia, proprio come accaduto negli ultimi giorni.

Milan-Frosinone è una partita che il piccolo Leone non dimenticherà mai per l’esperienza che ha vissuto; è stato infatti uno dei bambini che, come di consueto, accompagnano i giocatori all’entrata in campo. Lui ha avuto l’onore di scendere in campo assieme a Theo Hernandez, direttamente sullo storico manto erboso di San Siro. Come sempre Fedez ha documentato l’evento con foto e video sul suo profilo Instagram. Una storia bellissima macchiata però da un vergognoso tweet pubblicato da un utente su X.

Fedez denuncia l’autore del vergognoso tweet contro il figlio Leone

“Avete solo un proiettile, chi colpite?”, aveva scritto l’utente come didascalia ad una foto di Theo Hernandez con Leone. La replica di Fedez non si è fatta attendere: prima ha pubblicato il tweet su Instagram, poi ha registrato una storia dicendo che “Nel momento in cui toccate i miei figli, avete un problema” e promettendo di denunciare il fatto alla Polizia Postale. Ebbene, promessa mantenuta.

“Domani mattina alla polizia postale, poi ti presento il mio avvocato. E se hai il coraggio mettici la faccia da subito coniglio“, aveva poi scritto il rapper su Twitter. Detto fatto. Dopo appena 4 giorni Fedez ha già fatto aprire un fascicolo attraverso il quale verranno fatte delle indagini atte a scoprire chi si sia macchiato di una tale nefandezza. “Una promessa è una promessa”, ha scritto su Instagram il marito di Chiara Ferragni, dando un’evidenza palese e tangibile della denuncia presentata al Dipartimento di Pubblica Sicurezza. La speranza è che quanto fatto da Fedez possa essere finalmente un messaggio per tutti quegli account (spesso senza foto né normale reale) che passano la vita ad insultare gli altri e a scrivere post beceri come quello riportato poco fa.