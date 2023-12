Jovic in crescita, il Milan ci crede: firma a sorpresa

Il centravanti serbo, finalmente in gol al suo nono gettone in maglia rossonera in campionato, potrebbe essersi guadagnato il rinnovo

Notizia migliore, dalla gara interna col Frosinone, forse non sarebbe potuta arrivare. Luka Jovic, il tanto discusso attaccante serbo che aveva deluso nelle precedenti uscite, si è sbloccato contro la compagine ciociara, trovando il suo primo gol in maglia rossonera. Un sigillo importante, sia dal punto di vista personale che collettivo, visto che la sua bella girata volante di sinistro ha consentito al Milan di sbloccare una gara che aveva visto, giusto qualche minuto prima del suo gol, gli ospiti andare vicini al vantaggio.

Nelle ultime settimane, preso atto dell’inconsistenza dell’ex Real Madrid sul fronte offensivo, la dirigenza si era messa a caccia di un centravanti che potesse far le veci di Olivier Giroud quando il titolarissimo sarebbe stato assente. Può un gol mutare le strategie di mercato del club rossonero? Forse sì, a giudicare dalle ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport.

A dire il vero, qualche avvisaglia su una rinnovata partecipazione del serbo alla manovra offensiva della squadra si era già vista nel match contro la Fiorentina. Quando era stato proprio lui a lanciare in profondità Theo Hernandez che poi, steso da Parisi, si era guadagnato il penalty da lui stesso trasformato.

“Jovic? Era arrivato non in condizione. Ora sta bene e può dimostrare le sue qualità“, ha detto Stefano Pioli dell’attaccante serbo al termine della gara contro il Frosinone. Una partita che potrebbe aver sbloccato il bomber ex Eintracht.

Milan, Jovic verso il rinnovo

Quante volte la stagione di un calciatore – cosa che accade vieppiù di frequente quando si tratta di un attaccante – cambia dopo aver realizzato una rete attesa per così tanto tempo? Questo è il pensiero che probabilmente lo staff tecnico del Milan avrebbe voluto fare prima, senza attendere dicembre. Ora che però – e tutti aspettano di verificare sul campo il cambio di tendenza – Jovic è tornato al gol, improvvisamente nuovi pensieri positivi si affacciano nella mente degli uomini mercato del club meneghino.

La caccia all’attaccante non è affatto stata accantonata, sia chiaro. Ma se si vuole pensare che finalmente il centravanti di riserva lo si ha in casa, la ricerca può concentrarsi sull’acquisto di una nuova punta da perfezionare a luglio. Non necessariamente a gennaio. Ma non solo. Jovic potrebbe aver strappato almeno la presa in considerazione di un rinnovo di contratto di un anno, da far scattare a giugno del 2024, come da accordi tra le parti sottoscritte nello scorso agosto.