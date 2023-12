Kjaer, rientro vicino: il suo messaggio è una conferma (FOTO)

Simon Kjaer ha lanciato un messaggio chiarissimo sui social. Il suo rientro è vicino, come dimostra il post su Instagram. Tutti i dettagli di seguito.

Il Milan sta vivendo una gravissima emergenza in difesa. E’ ormai sulla bocca di tutti quanto gli infortuni stiano condizionato enormemente questa prima parte di stagione dei rossoneri. La retroguardia soprattutto è decimata. A Stefano Pioli è rimasto a disposizione il solo Fikayo Tomori come centrale di ruolo. L’allenatore è stato infatti costretto ad adattare Theo Hernandez al fianco dell’inglese nell’ultima contro il Frosinone, e lo stesso farà alla prossima, nel big match contro l’Atalanta. Inoltre, Pioli ha convocato anche il giovane Primavera Gian-Carlo Simic per sopperire all’emergenza quantomeno numericamente. Sì, perché all’appello mancano Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Simon Kjaer e Marco Pellegrino. Difesa decimata, così tanto che il Milan è pronto ad intervenire sul mercato a gennaio per portare qualche innesto a Milanello.

Intanto, però, qualcuno è prossimo al rientro. Sia Marco Pellegrino che Simon Kjaer, infatti, sono presto attesi al ritorno in campo. Inutile dire che si aspetta con maggiore ansia il danese, dato che l’argentino si è dimostrato ancora troppo acerbo per giocare ai migliori livelli. Il ritorno di Kajer potrà dare ampio respiro alla difesa milanista. Direttamente dal suo profilo Instagram, arrivano segnali confortanti.

Kjaer, “progresso”: ci siamo quasi

Come vi abbiamo raccontato, Simon Kjaer, come Rafael Leao, ha svolto oggi un allenamento personalizzato ma in campo. Un segnale che può essere soltanto positivo in vista della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Il difensore e l’attaccante stanno facendo il tutto per tutto per recuperare in tempo e rientrare quanto meno nella lista dei convocati per il big match in programma sabato 9 dicembre alle ore 18.00. A dimostrare il vicino rientro di Kjaer è il post che lo stesso calciatore ha postato su Instagram. Una foto che lo ritrae correre sui campi di Milanello, con sotto la dicitura “Progress” (Progressi). Insomma, sembra procedere, adesso, a passi spediti il recupero di Simon Kjaer da quella che si è scoperta poi essere una lesione muscolare non di poco conto.

Averlo quantomeno in panchina, può far tirare un sospiro di sollievo a Stefano Pioli, consapevole di aver almeno un’altra scelta d’esperienza ed affidabilità a disposizione. Sicuramente, l’integrità fisica del vichingo danese non fa dormire sonni tranquilli, ma il suo rientro può far solo bene a questo Milan in difficoltà.