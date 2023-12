Milan, colpo a gennaio grazie a Krunic: ecco l’attaccante

Il club rossonero ha in mente di reinvestire la cifra ricavata dalla cessione del centrocampista bosniaco sul centravanti

Fra poche settimane prenderà ufficialmente il via per quanto riguarda il mercato di gennaio e il Milan sa che dovrà mettersi in movimento per risolvere alcuni problemi di rosa dovuti anche e soprattutto agli ultimi infortuni.

Sono tanti gli indizi che portano a pensare che il club rossonero sarà molto attivo in questa finestra invernale dei trasferimenti, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Sul fronte cessioni è sempre più concreta la possibilità di un addio di Rade Krunic, che non rappresenta più un elemento centrale nel progetto di Stefano Pioli. Il bosniaco è stato relegato in panchina nelle ultime settimane e il rientro di Ismael Bennacer lo chiude ancor di più.

L’ex Empoli ha dunque scelto di non rinnovare il contratto con il Diavolo e ha voglia di accettare la corta dei turchi del Fenerbahce, che lo seguono con grande interesse dalla scorsa estate. Krunic ha già un accordo con la squadra di Istanbul e sarebbe felice di provare una nuova avventura dopo ben quattro anni al Milan. Un cessione del classe 1993 frutterebbe al club di via Aldo Rossi circa 10 milioni di euro.

I soldi della cessione di Krunic per l’attaccante

La cifra non è altissima ma comunque importante e l’intenzione della società rossonera è quella di reinvestirla sul mercato. Il Milan è alla ricerca di un difensore per sopperire all’emergenza, ma anche per un centravanti di alto livello.

Come praticamente tutti ormai sanno, uno degli obiettivo principali della dirigenza in attacco è Jonathan David, attaccante canadese che ormai da anni ha dimostrato di avere ottime qualità, grazie ai suoi numeri in Ligue 1 con il Lille. Nella passata stagione è arrivato a realizzare ben 24 gol in campionato, mentre quest’anno è fermo a 4. La Gazzetta dello Sport fa ancora una volta il suo nome e spiega che i soldi della cessione di Krunic sono un bottino utile per l’acquisto del classe 2000.

Il Milan spera che possa essere lui l’erede di Olivier Giroud nei prossimi anni ed è pronto a fare uno sforzo economico. Il problema è che al momento il Lille non fa sconti e chiede una cifra intorno ai 60 milioni di euro per lasciarlo andare. Il suo contratto con il club francese scade nel 2025.