Milan, il futuro di Maignan: 100 milioni per l’addio

Il punto sul futuro di Mike Maignan: le richieste del portiere francese e le squadre pronte a soffiarlo al Diavolo. Ecco la situazione attuale

E’ uno dei nuovi leader del Milan, forse quello che più di altri ha deciso di raccogliere l’eredità di Zlatan Ibrahimovic.

Mike Maignan è sicuramente uno dei capitani del Diavolo di Stefano Pioli. Un calciatore dalla grande personalità sul campo, ma anche negli spogliatoi. Non serve andare, poi, così lontani nel tempo per poterla ammirare: nella ultima sfida contro il Frosinone è stato ancora una volta decisivo, prima con una super parata, con cui ha mantenuto il risultato sullo 0 a 0, poi con l’assist per il gol di Christian Pulisic, che di fatto ha chiuso il match.

Un match, che è filato via liscio, come non accadeva da parecchio tempo. Anche se il gol preso nel finale direttamente su punizione, da una posizione che sembrava innocua, ha fatto arrabbiare Maignan, che dopo aver festeggiato sotto la Curva la vittoria, ha richiamato con toni piuttosto acceso Theo Hernández, colpevole di essersi esibito in un saltello che di fatto lo ha mandato fuori tempo. Maignan vuole la perfezione per se e per i suoi compagni.

Maignan ha voglia di vincere e ad oggi vuole farlo con la maglia del Milan addosso. Il contratto, in scadenza nel 2028, non è in questo momento un problema, ma ben presto servirà trovare un accordo con il suo entourage per spazzare via ogni dubbio.

Milan, il futuro di Maignan

Il francese ha sempre ribadito di trovarsi bene a Milano e con i rossoneri, ma serve uno stipendio all’altezza di un giocatore che viene considerato da tutti uno dei tre migliori portieri del mondo, che guadagnano stipendi a doppia cifra. Come riporta stamani il Corriere della Sera, le prime richieste dell’entourage partono da otto milioni di euro. In questo momento nessuno guadagna tali cifre al Milan, nemmeno Rafa Leao, che si è fermato ad uno stipendio sui 6/7 milioni di euro netti a stagione.

Chissà che non sia proprio questa la cifra che possa permettere di mettere nero su bianco. Furlani e Moncada hanno riscontrato la volontà di Maignan di proseguire in rossonero e questo fa in modo che la trattativa per il rinnovo prosegui.

Il Milan sa perfettamente di avere tra le mani uno dei migliori portieri al mondo e vuole corrispondergli il giusto stipendio. Attualmente guadagna ‘solamente’ 2,8 milioni di euro. C’è sempre il Decreto Crescita che viene in soccorso del Milan e non è un dettaglio da poco.

Sullo sfondo restano le diverse squadre interessate a Maignan. In estate ci ha provato il Chelsea, ma il Diavolo ha sparato alto, ben 100 milioni di euro. Oggi la squadra più interessata appare il Bayern Monaco, alla ricerca del dopo Neuer, ma attenzione al solito Manchester United, per nulla soddisfatto delle prestazioni di Onana