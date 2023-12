Milan, triplo colpo per lo Scudetto

Il Milan vuole essere protagonista sul mercato di gennaio, con un triplo colpo: ecco gli affari pronti ad andare in portoÂ

Il Milan si appresta a vivere un mercato da protagonista. Dalle parti di Milanello credono fortemente nella conquista dello Scudetto e a gennaio si proverà a rafforzare una rosa, alla quale servono diversi elementi per fare il salto di qualità .

Di certo ci sarà da colmare il vuoto in difesa, lasciato da Pierre Kalulu e Malick Thiaw, che si sono infortunati pesantemente. L’idea è quella di mettere le mani su due centrale: uno dovrebbe essere Gabbia, di ritorno dal prestito al Villarreal, l’altro potrebbe essere Kiwior dell’Arsenal, che tanto piace alla dirigenza rossonera. Serve che i Gunners decidano di aprire al prestito con diritto di riscatto. Una formula che al momento non convince gli inglesi.

A rilanciare il nome del polacco è ancora una volta La Gazzetta dello Sport, che parla di triplo colpo per il Milan. Un altro affare, sempre in difesa, è quello di Juan Miranda. Nulla di nuovo, di fatti, con i rossoneri che ha trovato un accordo di massima con il terzino spagnolo e si proverà ad anticipare il colpo a gennaio, mettendo sul piatto 3-4 milioni di euro. Sarà lui il vice Theo Hernández, ora bisognerà capire da quando. Tutto dipenderà dal Betis, chiamato a concedere il via libera al trasferimento al Milan.

Milan, il gol non basta: è caccia all’attaccante

Il gol messo a segno contro il Frosinone da Luka Jovic non è bastato per far cambiare idea al Milan, che a gennaio sarebbe pronto a mettere le mani su un nuovo attaccante.

I rossoneri potrebbero decidere di anticipare un colpo programmato per l’estate e il nome in cima alla lista resta sempre quello di Jonathan David. Il prezzo del canadese, che non sta vivendo un periodo proprio magico a Lille, sarebbe di circa 40 milioni di euro. Una cifra non altissima che potrebbe spingere il Diavolo a fare un tentativo a gennaio.

Non solo, però, mercato in entrata. Il Milan appare, infatti, sempre più convinto a privarsi di Rade Krunić, finito ai margini del gruppo e pronto ad essere sacrificato, visto che la trattativa per il rinnovo si è ormai arenata. Il Fenerbahce resta alla finestra e il Diavolo potrebbe accettare una cifra inferiore ai 10 milioni per lasciarlo andare in Turchia. I soldi della cessione del bosniaco verrebbero chiaramente reinvestiti per nuovi acquisti.