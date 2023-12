Moncada colpisce ancora: dalla Francia al Milan, è un 2007

Il capo dell’area tecnica del club rossonero ha messo nel mirino un altro talento: ci sarebbe già stato un incontro con gli agenti

Manca ormai poco meno di un mese all’inizio del mercato di gennaio e il Milan è già da diverse settimane al lavoro. L’obiettivo del club rossonero è sia quello di rinforzarsi nell’immediato, che di portare elementi importanti in prospettiva.

Per quanto riguarda il presente è certo il bisogno di andare a prendere un innesto per la difesa, visti gli infortuni di Pierre Kalulu e Malick Thiaw. Stefano Pioli al momento fa fatica perché il reparto arretrato è in emergenza e contro il Frosinone ha dovuto schierare Theo Hernandez da centrale. Il primo obiettivo al momento è il polacco Jakub Kiwior dell’Arsenal.

Lavorare in chiave futura è però il diktat della società e il capo dell’area tecnica, Goffrey Moncada, sta studiando con grande attenzione più di un profilo. Intanto è praticamente fatta per l’arrivo di Matija Popovic, talento serbo classe 2006 che arriverà a parametro zero dal Partizan Belgrado, e che sarà aggregato da subito alla Prima squadra, ma non è finita qui. Il club rossonero tiene infatti d’occhio diversi talenti e a breve potrebbe affondare.

Piace il giovane Zohouri, talento del Le Havre

Uno di questi nomi lo ha svelato Foot Mercato, quotidiano francese che si occupa di trattative e trasferimenti. Si tratta di Guy Noel Zohouri, giovane centrocampista classe 2007 di proprietà del Le Havre e sotto contratto fino al 2025.

Il gioiello gioca con l’under 19 e non ha mai esordito in prima squadra ma, stando a quanto riferito da Foot Mercato, il club rossonero è molto interessato al ragazzo. Si legge anche che ci sarebbe già stato un incontro fra gli agenti del calciatore e il Diavolo, che punta a chiudere l’affare nel minor tempo possibile per evitare l’inserimento della concorrenza. In effetti sono diversi i club europei che sono sulle sue tracce.

Il Le Havre non sarebbe però intenzionato a lasciar andare il giocatore tanto facilmente, perché è consapevole del valore del ragazzo, che è già titolare nella Primavere del club francese. Il Milan, dal canto suo, proverà l’assalto per aggiudicarsi un altro elemento molto interessante in prospettiva futura. Nelle prossime settimane ci sarà sicuramente sviluppi in merita a questa trattativa.