Ritorno confermato: “Il Milan ci sta già lavorando”

Conferme cruciali dall’esperto di mercato. Il Milan sta lavorando al ritorno del suo giocatore, potrebbe essere lui il primo “acquisto” di gennaio

Il Milan sta facendo i conti con una emergenza assenze delle più dure. Tanti, troppi infortuni, e alcuni così longevi da obbligare il club ad investire presto sul mercato, e dunque a gennaio per provare a condurre una seconda parte di stagione tenendo in alto le ambizioni.

Scontato dire che il reparto davvero in difficoltà è quello di difesa. Anche perché, gli attaccanti Noah Okafor e Rafael Leao sono presto attesi al ritorno in campo. I guai sono dietro, dato che sia Pierre Kalulu che Malick Thiaw hanno davanti alcuni mesi per la riabilitazione dai rispettivi problemi fisici. E considerando che Marco Pellegrino e Simon Kajer (anche loro infortunati e vicini al rientro) non danno le giuste garanzie dal punto di vista della tenuta tecnica, sarà obbligatorio acquistare a gennaio per la difesa.

Geoffrey Moncada si era già messo alla ricerca dei profili ideali. L’obiettivo era probabilmente acquistare non uno ma ben due acquisti. Ma le strategie di mercato del Milan sembrano essere cambiate negli ultimi giorni, e anche nettamente. La conferma ci arriva da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato molto accreditato. Il Milan è pronto a riaccogliere il suo difensore dal prestito.

Milan, torna Gabbia: solo conferme

Come riferisce Moretto, il Milan sta già lavorando al ritorno dal prestito di Matteo Gabbia dal Villareal. E’ l’italiano il vero prescelto per rinforzare la difesa di Pioli attualmente in emergenza. Anche perché, l’unico profilo plausibile per costi e modalità è diventato irraggiungibile. Parliamo di Kelly del Bournemouth, centrale inglese che difficilmente lascerà l’Inghilterra a gennaio.

La pista rimane viva per giugno, ma tra un mese il Milan avrà necessità di innesti e Giorgio Furlani sta lavorando con il Villareal per il ritorno di Matteo Gabbia. Da capire, se il club spagnolo vorrà un piccolo indennizzo per lo scioglimento anticipato del prestito gratuito. Ad ogni modo, sottolinea la fonte, il Villareal sa delle intenzioni del Milan, e dunque si sta preparando a sua volta all’acquisto di non uno, ma due centrali difensivi; dovendo molto probabilmente salutare Gabbia.

Sin qui, il difensore italiano non è riuscito ad affermarsi per come ci si aspettava in Liga, complice anche il triplo cambio in panchina per il Villareal da agosto. Dunque, il ritorno non è poi così complicato. Sottolineatura importante di Moretto: Gabbia potrebbe essere l’unico solo ‘acquisto’ del Diavolo per la difesa a gennaio. Sì, perché il secondo ‘innesto’ è Theo Hernandez, che dopo la gara contro il Frosinone ha convinto tutti di poter presidiare il centro della difesa. In questo modo, è possibile che il Milan riservi un piccolo investimento per un altro ruolo.