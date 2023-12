Costi troppo alti: il Milan molla l’affare

Prosegue senza sosta la caccia al difensore centrale da parte della dirigenza rossonera: il profilo esce dall’orbita di Furlani

Esperimento riuscito. L’intuizione di Stefano Pioli di schierare, in assenza di qualsivoglia altra scelta che non fosse Simic della Primavera, Theo Hernandez in posizione di difensore centrale contro il Frosinone, ha prodotto i suoi frutti. Il francese è sembrato a suo agio in un ruolo non suo, non sbagliando praticamente nulla.

A Milanello però nessuno, allenatore in primis, pensa di aver trovato in casa la soluzione allo stato emergenziale del reparto arretrato. Anche perché l’ex Real Madrid è troppo importante nel suo ruolo naturale, quello di stantuffo sulla corsia di sinistra: impossibile pensare ad una variazione di ruolo duratura nel tempo.

Nemmeno se arrivasse già a gennaio Juan Miranda, un’ottima alternativa sulla corsia mancina, qualcuno potrebbe pensare di dirottare Theo – che a quel punto seguirebbe l’evoluzione nel ruolo avuto già dal fratello Lucas – al centro. La caccia al difensore centrale – qualcuno dice addirittura duplice – prosegue dunque senza sosta.

I nomi sul taccuino di Furlani sono gli stessi già presenti da circa un mese. Tra piste quasi sfumate – leggi Lloyd Kelly e Radu Dragusin – e nomi tornati in voga – Maxime Esteve e Jakub Kiwior – era sembrato possibile l’arrivo di un promettente classe 2003 che ha già accumulato una buona esperienza nel suo club. Le ultime indiscrezioni avrebbero però chiuso la porta anche a questo ipotetico affare.

Koulierakis, il Paok spara cifre troppo alte: il Milan si tira fuori

Kostantinos Koulierakis, il giovanissimo centrale greco in forza al Paok Salonicco, era stato cerchiato in rosso nell’agenda di mercato della dirigenza meneghina. 20 anni appena compiuti, con grandi margini di miglioramento e relativamente poco costoso, il difensore ellenico incarnava tutte le caratteristiche del tipico colpo milanista degli ultimi anni.

Nonostante una concorrenza che si era fatta via via più agguerrita nelle ultime settimane, il Milan era convinto di essere a buon punto nella trattativa col club greco. Col giocatore, per il quale vestire la maglia rossonera sarebbe stato un sogno, si era andato per gradi. Con sondaggi e lusinghe iniziati tempo fa.

Negli ultimi giorni però, ecco la doccia fredda. Come riportato da Calciomercato.com, la società bianconera avrebbe chiesto ben più dei 10 milioni inizialmente posti come base per un dialogo. A questo punto il Milan si è indietro, anche perché rischiava di essere coinvolto in una pericolosa asta alla quale potrebbero partecipare club con maggiore disponibilità economica. Meglio concentrarsi su altri obiettivi, sempre nell’ottica di non aver fretta e di non sbagliare un acquisto che si fa centrale nella campagna di gennaio.

Ancora fino a febbraio del 2024 infatti, Kalulu, Pellegrino e Thiaw non saranno a disposizione di mister PIoli. Il nuovo arrivato dovrà essere un calciatore pronto, in grado di scendere subito in campo garantendo prestazioni di livello.