@ML – Da Milanello: Leao rivede il gruppo: le ultime verso l’Atalanta

La notizia del giorno è che l’attaccante portoghese vede crescere le sue possibilità di strappare una convocazione in vista di sabato

Forse è ancora presto per poter dire ‘Finalmente Leao’, ma certamente la seduta di allenamento del giovedì ha rilasciato qualche speranza in più di rivedere l’attaccante lusitano nella lista dei convocati per la difficile trasferta di Bergamo.

Come appurato dalla nostra redazione, Leao ha infatti ha iniziato la sessione col gruppo (fase di riscaldamento), per poi passare ad un allenamento personalizzato. Una decisione su una sua eventuale convocazione verrà presa nella giornata di domani, quando dovrebbe tornare a lavorare totalmente in gruppo.

Da Milanello: Leao fa progressi, personalizzato per Kjaer

Il numero 10 rossonero è fermo dal 10′ di gioco della gara di Lecce, quella in cui il Milan, forte di un vantaggio di due reti nel primo tempo, si fece rimontare nella ripresa rischiando anche il tracollo in pieno recupero.

La lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra è ormai totalmente riassotbita, con l’attaccante che sta aumentando i carichi di lavoro per poter magari giocare uno spezzone di gara al Gewiss Stadium.

L’auspicio è quello di mettere qualche minuto nelle gambe per poi poter essere più pronto in vista della decisiva sfida del St. James’ Park, quando i rossoneri di giocheranno contro il Newcastle non solo le residue possibilità di accedere ai quarti di finale. Ma anche la stessa partecipazione all’Europa League, arrivando terzi nel girone.

Sul fronte dei big infortunati invece, nessuna novità rilevante da Simon Kjaer, che ha ancora svolto lavoro personalizzato. Le speranze di vederlo in campo dal 1′ a Bergamo sono davvero esigue. Pioli dovrebbe ancora una volta affidarsi a Theo Hernandez come centrale in coppia con Tomori, data l’ottima resa del francese nel ‘nuovo ruolo’ contro il Frosinone.