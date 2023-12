Pagliuca: “Donnarumma vittima della stampa. Maignan in calo e protetto”

Il parere di Gianluca Pagliuca sul portiere francese del Milan e l’estremo difensore italiano del Psg. Ecco le sue dichiarazioni destinate a far discutere

Il paragone Gianluigi Donnarumma-Mike Maignan sta accompagnando le nostre vite ormai da diversi anni. Per i tifosi del Milan non è stato per nulla facile digerire l’addio dell’estremo difensore italiano, vissuto come un grande tradimento.

La partenza a zero, destinazione Parigi, come testimonia l’accoglienza avuta dal classe 1999, in occasione di Milan-Psg, non è stata ancora mandata giù dal sostenitore del Diavolo, che l’ha vissuta davvero malamente.

Maignan, però, da quando ha messo piede a San Siro ha fatto innamorare proprio tutti, con prestazioni fantastiche. Il francese è stato più volte decisivo, con interventi superlativi, ma anche con gli assist per i propri attaccanti. L’ex Lille è diventato uno dei leader indiscussi del Milan ed è praticamente impossibile trovare un tifoso che rinuncerebbe a Maignan per riprendere Donnarumma.

L’italiano, però, continua ad essere preso di mira sui social e non gli si perdona nulla. Da quando è a Parigi non sono mancate le grandi prestazioni, ma gli errori sono stati tanti e nessuno è passato inosservato dai tifosi del Milan.

Tra i media il dibattito su chi sia il migliore tra Gianluigi Donnarumma e Mike Maignan resta aperto. Stamani, Gianluca Pagliuca, ai microfoni di Libero, ha espresso la propria idea sul momento dei due portieri.

Maignan vs Donnarumma, la posizione di Pagliuca

L’ex estremo difensore dell’Inter sta dalla parte del connazionale, difendendolo dalle critiche: “Donnarumma è tornato Paperumma? Affatto, è un grande portiere vittima di una campagna di stampa denigratoria. Soprattutto di qualche giornale milanese. Lo stanno massacrando perché gli vogliono far pagare il fatto che ha preferito i soldi del Psg al Milan. Vi chiedo: oggi quante bandiere ci sono nel calcio”.

Per Pagliuca, invece, Mike Maignan appare in calo – “Sta facendo meno bene rispetto al primo anno, però lui è protetto dalla stampa“.

E’ evidente che ognuno avrà la sua idea sia su Donnarumma che su Maignan, due portieri fantastici, con caratteristiche diverse, che come è normale che sia vivono alti e bassi, più o meno lunghi. E anche in questa stagione non sono mancati gli errori, più o meno evidenti, e le grandissime parate