Atalanta-Milan, la conferenza stampa di Pioli in diretta: tutte le dichiarazioni

La conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Atalanta-Milan. Segui con MilanLive.it la diretta testuale dell’evento. Tutte le dichiarazioni di seguito

Manca poco più di un giorno al ritorno in campo del Milan. Domani alle ore 18.00, i rossoneri sono attesi dall’Atalanta al Gewiss Stadium, in un big match che si presagisce agguerrito e caldissimo. Tre punti in palio fondamentali per il Diavolo, per rimanere ancorato al podio della classifica e non mollare nella lotta Scudetto. Anche l’Atalanta ha forti motivazioni, dovendo recuperare punti importanti, al momento fuori dalla zona Europa. Entrambe le formazioni si presenteranno all’appuntamento con defezioni significative.

Sia l’Atalanta che il Milan, infatti, contano assenze importanti per infortunio, soprattutto in difesa. Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli saranno per questo chiamati a rimediare al meglio a tali defezioni. Intanto, l’allenatore del Milan presenterà il match alle ore 12.00 nella consueta conferenza stampa della vigilia. Stefano Pioli risponderà alle domande dei giornalisti sulle possibili scelte di formazione, sulle condizioni dei suoi infortunati e non solo, dalla sala stampa di Milanello. Segui con MilanLive.it la diretta dell’evento. Di seguito tutte le dichiarazioni del mister rossonero.

Le dichiarazioni di Stefano Pioli

“Mancano ancora troppe partite per poter fare delle classifiche definitive. Ma in campionato c’è una componente che non può mancare che è la continuità di risultati. Domani abbiamo una grande opportunità, perché dobbiamo fare più punti possibili. L’obiettivo è il quarto posto ma vogliamo provare a fare qualcosa di più”.