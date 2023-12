Atalanta-Milan, sorpresa in attacco? Pioli l’ha provato ieri, la rivelazione

Sorpresa nella possibile formazione del Milan di domani contro l’Atalanta. Nel big match del Gewiss Stadium può cambiare l’attacco.

Il Milan segna l’obiettivo. Continuare a vincere in campionato, dando continuità ai recenti successi interni. Anche se non sarà facile, visto che l’appuntamento di domani sera in casa dell’Atalanta non è per nulla una passeggiata, vista la tenacia e la qualità della formazione orobica.

L’emergenza infortuni per Stefano Pioli non è ancora finita. Infatti il tecnico rossonero, nella conferenza stampa odierna a Milanello, ha fatto sapere che in difesa non recupererà ancora il veterano Simon Kjaer, mentre in avanti Rafael Leao resterà in dubbio fino all’ultimo, con la decisione sulla sua convocazione che verrà presa solo entro stasera.

Intanto Pioli fa esperimenti. Non è ancora sicuro al 100% dell’undici titolare da schierare contro l’Atalanta e sta valutando qualche soluzione diversa. Anche in attacco, visto che secondo le ultime rivelazioni il mister del Milan starebbe seriamente pensando ad una mossa a sorpresa finora poco pronosticabile.

Sky – Pioli ha provato Luka Romero da titolare

L’ultima indiscrezione da Milanello l’ha raccontata l’emittente satellitare Sky Sport. Nella giornata di ieri, giovedì 7 dicembre, Pioli avrebbe tentato un esperimento. O meglio un inserimento a sorpresa nella formazione titolare, in particolare nel tridente d’attacco del suo Milan.

Provato l’argentino Luka Romero tra gli undici titolari, nel ruolo di ala destra. Il giovane talento ex Lazio potrebbe insidiare seriamente la titolarità di Samuel Chukwueze, che nelle ultime partite aveva incominciato a dare segnali più positivi. Però Pioli starebbe pensando di sorprendere la difesa atalantina con l’innesto di Romero, giocatore rapido e brevilineo e dotato di grande fantasia anche tra le linee.

Finora Romero non ha avuto grandi chance da quando gioca nel Milan. 4 presenze in campionato, tutte da subentrato, tra cui quella in casa del Napoli nel secondo tempo disastroso, quando i rossoneri subirono la rimonta dei padroni di casa. Il talento e la qualità di Romero non si discute, c’è solo la consapevolezza di un calciatore ancora acerbo forse per giocare con continuità in Serie A.

Domani si capirà se la novità provata in allenamento da Pioli verrà confermata anche in partita, con Romero a completare il tridente d’attacco con Giroud (di rientro dopo la doppia squalifica) e Pulisic. Mentre sia Chukwueze che Leao partirebbero dalla panchina. Idem per quanto riguarda Luka Jovic, che dopo essersi sbloccato contro il Frosinone lascerà il posto al titolarissimo nazionale francese.