Dall’Atletico Madrid al Milan: colpo da 20 milioni

In Spagna danno il club rossonero interessato a uno dei giocatori della squadra di Simeone: ancora nessuna offerta, però.

Il Milan sta lavorando per migliorare il proprio organico già nel mercato di gennaio, non è un mistero. Nessun investimento pesante, ma qualche operazione a costo contenuto verrà fatta.

Sicuramente qualcuno arriverà a rimpolpare la difesa, dato che Stefano Pioli si è ritrovato in una situazione di emergenza. L’unico centrale a disposizione è Fikayo Tomori, con Simon Kjaer che dovrebbe rientrare a breve. Gli altri li rivedremo tutti nel 2024, chi prima e chi poi. Ci sarà almeno un nuovo innesto, se non due. Uno potrebbe essere il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. Nella retroguardia potrebbe arrivare pure Juan Miranda, terzino sinistro che sarebbe un buon vice Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, colpo dalla Spagna?

Per il centrocampo l’idea è quella di bloccare Assan Ouedraogo, 17enne dello Schalke 04 che piace a tante società europee e che il Milan lascerebbe in prestito in Germania fino a fine stagione. Arriverebbe subito, invece, Matija Popovic. Anche lui classe 2006, il serbo è in scadenza con il Partizan Belgrado e ha già raggiunto un accordo con la dirigenza rossonera, preferendo il progetto milanista ad altri che gli erano stati proposti.

Secondo quanto rivelato dalla Spagna, precisamente da Todofichajes.net, il Milan avrebbe messo gli occhi anche su Samuel Lino. Il 23enne brasiliano è un esterno sinistro che sa giocare in tutte le posizioni della fascia. Diego Simeone l’ha impiegato soprattutto come laterale di centrocampo nel suo modulo con tre difensori. Lo ha schierato anche terzino quando si è messo a cinque dietro.

Nel Milan non avrebbe problemi a giocare come esterno sinistro nel 4-3-3, anche se lì oggi il titolare è Rafael Leao e come alternative ci sono Noah Okafor e anche Christian Pulisic. Considerando il suo ruolo, Lino non sembra essere una priorità del calciomercato rossonero ma solo un profilo monitorato come tanti altri. Infatti, non si parla di contatti avviati o di trattative oppure di offerte.

Secondo il portale specializzato Transfermarkt, il valore di mercato del brasiliano è di 20 milioni di euro. L’Atletico Madrid lo aveva pagato 6,5 quando lo ha prelevato dai portoghesi del Gil Vicente nell’estate 2019. Nella scorsa stagione c’è stato anche il prestito al Valencia. Al rientro nei Colchoneros ha messo insieme 3 gol e 4 assist in 13 presenze, delle quali 7 da titolare.