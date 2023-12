Milan, addio Krunic: la strategia per il centrocampo

Il Milan ha deciso la strategia per il 2024. Ecco il centrocampo rossonero con l’addio di Rade Krunic. Il punto della situazione

Solo conferme. Il Milan sarà tra le squadre più attive sul mercato nel 2024. Già a gennaio, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani metteranno a segno diversi colpi.

L’idea è quella di portare a Milanello almeno un paio di difensore e un centravanti. Non sembra, invece, esserci spazio per un affare a centrocampo, dove regna l’abbondanza. L’addio di Rade Krunic appare certo, ma nessuno dovrebbe sostituirlo, almeno a gennaio. Visto che le priorità sono altre. A breve, come raccontato, sbarcherà in Italia il Fenerbahce, che con il suo direttore sportivo, proverà a convincere il Milan a cedere il bosniaco, che viene valutato una decina di milioni. Facile pensare che l’ex Empoli possa fare la valigie per molto meno. Con Krunic ad Istambul, il centrocampo del Milan sarà comunque folto.

Oggi i tre titolari della mediana sono Yunus Musah, Tiijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek, con Ismaël Bennacer che sta recuperando la forma migliore per tornare insostituibile. Alle loro spalle ci sono anche Yacine Adli e Tommaso Pobega, che offrono ampie garanzie.

Milan, colpo Ouedraogo in estate

Il centrocampo, però, verrà rimpolpato in estate, quando il Diavolo proverà a mettere le mani su Addan Ouedraogo. Il 17enne dello Schalke 04 è seguito da Moncada, come scrive La Gazzetta dello Sport, da quando aveva 15 anni. Difficile un assalto a gennaio, ma a giugno, il Diavolo è pronto a versare nelle casse del club tedesco i 12 milioni di euro della clausola rescissoria.

Ricordiamo che che Ouedraogo ha lo stesso agente di Popovic, attaccane 17enne, con il quale il Milan ha raggiunto un accordo da gennaio. Sul centrocampista tedesco si registra l’interessamento di diversi club, soprattutto tedeschi, come Lipsia e Bayern Monaco, ma anche in Italia ha diversi estimatori: Inter, Napoli e soprattutto Juventus, lo stanno seguendo con estremo interesse, ma il Milan appare in pole per acquistarlo.

Il Diavolo, dunque, continua a guarda al futuro, con colpi in prospettiva. E’ questa la linea seguita dal Milan per provare a crescere e a competere con i grandi club. Per quanto riguarda la stagione in corso se dovesse servire, Stefano Pioli potrebbe promuovere dalla Primavera Kevin Zeroli. Il 18enne allenato da Ignazio Abate è considerato da molti, il calciatore più pronto per giocare con i grandi. Chissà che non arrivi un’occasione anche per lui.