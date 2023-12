Milan, ancora emergenza: va verso il forfait

Il giocatore difficilmente sarà a disposizione di Stefano Pioli, che sarà costretto ad affidarsi ad una situazione di emergenza

Il Milan che affronterà l’Atalanta domani sera a Bergamo non sarà così diverso da quello ammirato lo scorso 2 dicembre a San Siro, contro il Frosinone.

Stefano Pioli, contrariamente da quanto annunciato, difficilmente riuscirà a recuperare Simon Kjaer. Anche La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, sostiene che il centrale danese vada verso il forfait. D’altronde ieri il calciatore non si è allenato con il resto del gruppo, svolgendo un lavoro personalizzato. Un’assenza pesante che si andrebbe ad aggiungere a quelle di Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Marco Pellegrino.

Pioli, dunque, con ogni probabilità, deciderà di affidarsi, ancora una volta a Theo Hernández, al centro della difesa. Per il francese, che ha superato l’esame Frosinone a pieni voti, è una sorta di prova del nove, che ci aiuterà a capire se in quella posizione può davvero avere un futuro. Al suo fianco avrà chiaramente Fikayo Tomori, con Alessandro Florenzi e Davide Calabria sugli esterni.

Anche a centrocampo, il Milan non cambierà, con Yunus Musah, Tiijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek pronti a giocare dal primo minuto.

Milan, Leao corre verso il recupero: la scelta per Bergamo

Contrariamente a Simon Kjaer, c’è ottimismo per quanto riguarda Rafa Leao. Il portoghese ieri ha iniziato a lavorare in gruppo e oggi dovrebbe svolgere l’intero allenamento con il resto dei compagni.

Solo alla fine si deciderà cosa fare con il portoghese, che certamente ci sarà contro il Newcastle. Impossibile vederlo titolare, invece, domani, che al massimo andrà in panchina. A giocare in avanti saranno così ancora una volta Christian Pulisic, sulla sinistra, e Samuel Chukwueze sulla destra. In attacco Pioli riabbraccia Olivier Giroud, che torna a disposizione dopo due giornate di squalifica.

La sua presenza dal primo minuto, però, non è così sicura. Il francese potrebbe essere risparmiato in vista del Newcastle. A giocare titolare contro l’Atalanta sarebbe così, ancora una volta Luka Jović. Il serbo dopo il gol e l’assist contro il Frosinone potrebbe avere una nuova occasione. Non ci sarà, invece, Noah Okafor, che dovrebbe far ritorno per la sfida contro il Monza, in programma il prossimo 17 dicembre a San Siro. Se l’emergenza in difesa persisterà per un po’, quella in attacco è dunque pronta a cessare a breve.