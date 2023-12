Milan, blitz per il centrocampista: accordo e colpo in attacco

Il Milan è pronto a lasciare andare il giocatore per finanziare il colpo in avanti. In pole resta il nome di Jonathan David. Il punto della situazione

Anche stamani La Gazzetta dello Sport si concentra sul calciomercato. Il Milan sarà sicuramente una delle squadre maggiormente attive a gennaio: i rossoneri si stanno muovendo alla ricerca dei colpi giusti, ma allo stesso tempo qualcuno potrebbe fare le valigie.

Il maggiore indiziato a salutare Stefano Pioli è sicuramente Rade Krunic. Come ampiamente scritto, il giocatore bosniaco, da titolare inamovibile, è passato ad essere un giocatore sacrificabile. La firma sul rinnovo non è arrivata e l’addio appare ormai certo: è il campo a dirlo, l’ex Empoli è scivolato indietro nelle gerarchie. I titolari, di fatto, ormai, sono diventati Yunus Musah, Tiijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek, ma nelle ultime partite Pioli ha dato spazio anche Tommaso Pobega e Yacine Adli, oltre che a Ismaël Bennacer, che una volta recuperata la forma migliore sarà certamente uno dei titolari.

Per Krunic non c’è più spazio: come scrive il giornale rosa stamani, a Milano è in arrivo il ds del Fenerbahce, Mario Branco, che incontrerà la dirigenza rossonera per provare a trovare un accordo. Il Milan si augura di poter incassare una decina di milioni di euro, ma è molto probabile che la cifra messa sul piatto dai turchi sia decisamente più bassa. Krunic ha già di fatto un accordo con il club di Istanbul, a circa tre milioni di euro netti a stagione. Ora si aspetta solo l’offerta ufficiale da parte del Fenerbahce.

Milan, colpo in attacco: doppia pista per i rossoneri

I soldi incassati secondo La Gazzetta potrebbero essere reinvestiti per finanziare il colpo in attacco. Il giornale continua a scrivere della possibilità di mettere le mani su Jonathan David già a gennaio.

E’ il canadese del Lille il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza del Diavolo. Un affare da circa 40 milioni di euro. Una cifra importante, decisamente più alta di quella che servirebbe per acquistare Guirassy dello Stoccarda. Il calciatore 28enne, franco-guineano, che in stagione ha già segnato 18 gol in 13 partite, ha una clausola rescissoria di soli 17 milioni di euro, e il Milan, che lo ha fatto visionare da vicino nei giorni scorsi, ci sta pensando seriamente. Va chiaramente convinto Guirassy, che attualmente appare poco propenso a lasciare la Bundesliga a gennaio