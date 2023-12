L’annuncio ufficiale è un assist al Milan: apertura totale per il colpo in difesa

Il Milan può sperare di raggiungere questo obiettivo per la difesa a gennaio. C’è l’ammissione del tecnico che apre all’eventualità.

Non c’è dubbio che al Milan serva un rinforzo in difesa il prima possibile. La squadra guidata da Stefano Pioli ha bisogno di un nuovo innesto, perché numericamente mancano le risorse nel pacchetto dei centrali.

Tutta colpa degli infortuni numerosi ed anche pesanti subiti dagli interpreti del ruolo. Ad oggi il solo Fikayo Tomori appare sano ed arruolabile, mentre gli altri stopper della rosa sono tutti fermi ai box. Lesioni muscolari a lunga durata per Kalulu e Thiaw, mentre il giovane Pellegrino è fuori condizioni. Kjaer sempre in dubbio per via delle sue paturnie fisiche ormai storiche.

Non a caso Pioli, nell’ultima di campionato contro il Frosinone, si è dovuto reinventare Theo Hernandez come centrale per l’occasione. Il numero 19 rossonero ha affiancato Tomori in un ruolo inedito, visto che l’unica alternativa era il debuttante Simic. Con questi chiari di luna è ovvio come al Milan serve un rinforzo dal mercato di riparazione.

Kiwior al Milan, c’è l’apertura di Arteta: le dichiarazioni del tecnico

Uno dei nomi che il Milan segue con maggiore interesse in tal senso è quello di Jakub Kiwior. Centrale polacco, classe 2000, già ben noto in Italia visi i positivi trascorsi con la maglia dello Spezia. Oggi gioca nell’Arsenal, dove però fa panchina e non sembra considerato un potenziale titolare in casa Gunners.

Per questo motivo c’è chi parla di una partenza a gennaio di Kiwior, con il Milan ovviamente alla finestra. A confermare tale tesi c’ha pensato Mikel Arteta, l’allenatore dell’Arsenal, interpellato in conferenza stampa proprio sul mercato di riparazione invernale.

Nel commentare le voci su una partenza del portiere Ramsdale in direzione Newcastle, Arteta ha voluto dare un segnale generale che potrà far piacere anche al Milan: “Noi vogliamo migliorarci sempre e aggiungere a ciò che abbiamo. Per questo non posso garantire che nessun giocatore dell’Arsenal parta a gennaio. Non posso dirlo in direzione Newcastle o in qualunque altro club”.

Una sorta di apertura di Arteta per quanto riguarda le uscite a gennaio, che serviranno ad alleggerire la sua rosa dagli esuberi e inserire al loro posto calciatori più utili alla causa dell’Arsenal. Il Milan può interpretare queste parole come una teorica apertura per l’addio di Kiwior, magari a titolo temporaneo. Situazione che aiuterebbe i rossoneri a rinforzare una difesa fin troppo sguarnita.