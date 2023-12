Milan, l’attaccante da Londra: pazza idea da 30 milioni

Potrebbe spuntare un nuovo nome nella caccia all’attaccante top da acquistare nel prossimo mercato estivo: il club è aperto al dialogo

Il bel gol realizzato da Luka Jovic – che ha accompagnato alla marcatura anche l’assist per la rete di Fikayo Tomori – contro il Frosinone è bastato per spegnere, almeno in parte, le voci che vorrebbero sacrosanta l’alacre ricerca di un attaccante per gennaio da parte della dirigenza del Milan.

‘Una rondine non fa primavera’, dicono al contrario da più parti tutti quelli che non hanno dimenticato 3 mesi e mezzo di prestazioni scadenti del centravanti serbo. Vero è che in ogni caso la rosa rossonera lamenta carenze oggettive in altri settori – leggi centrale difensivo e terzino sinistro di riserva – per i quali risulta più ‘urgente’ l’intervento nel mercato di riparazione.

La teoria di coloro che non vorrebbero vedere parte del budget speso a gennaio per una soluzione tampone, accompagna l’idea di continuare con Jovic. L’ex Fiorentina, a detta dello stesso Pioli, era arrivato in cattive condizioni fisiche. Una volta tornato fisicamente al top, è pronto a dare il suo contributo.

La corrente che spinge per concentrarsi sul colpo in attacco a luglio, destinando quasi tutte le risorse su un grande giocatore offensivo, è la stessa che sogna l’arrivo di Jonathan David, obiettivo numero uno dello stesso Furlani. Qualora però il bomber canadese dovesse sfumare, potrebbe essere battuta una pista finora non presa in considerazione. Ma che è diventata giocoforza attuale vista la decisione della big d’Oltremanica.

Dall’Arsenal al Milan: l’ultima idea per l’attacco

5 gol e 2 assist in 14 gare di Premier. Schierato titiolare nel 60% delle occasioni, all’interno di un attacco che vede profili come Gabriel Jesus, Martinelli, Saka ed Odegaard avanzare le loro prestigiose credenziali, Eddie Nketiah sta disputando una buona stagione tra le fila della capolista Arsenal.

Il prodotto del vivaio londinese non è però considerato incedibile dalla dirigenza Gunners, come confermato da indiscrezioni riportate dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’. Alcuni club di Premier sarebbero già sulle tracce del classe ’99, che però trova riscontri interessati anche dalle parti di Via Aldo Rossi.

Giovane, tecnico, con ampi margini di miglioramento e con un’attitudine alla competizione assorbita dal sempre più impegnativo campionato inglese, Nketiah sembra perfetto per il Milan. L’Arsenal è disposto a sedersi al tavolo delle trattative ponendo però una sola condizione: non si scende sotto i 30 milioni.

Un’operazione che potrebbe essere sostenuta dal club rossonero, se si pensa che David non potrà andar via per meno di 40. E che, almeno relativamente a questa stagione, il centravanti inglese sta segnando più del nordamericano…