Milan, non fartelo scappare: lo vendono per soli 10 milioni

Occasionissima di mercato per il Milan e non soltanto. Il club lo vende per pochi milioni di euro, può muoversi anche a gennaio.

Gennaio sarà sicuramente una finestra di mercato interessante per molti club, soprattutto coloro che tra infortuni, assenze prolungate e rose corte dovranno intervenire per mettere una toppa alle loro mancanze.

Il Milan già oggi viene indicato come uno dei club più attivi per la sessione di riparazione. In casa rossonera si parla dell’esigenza di arrivare almeno ad un nuovo difensore centrale, visti i tanti prolungati forfait nel reparto, e ad un altro centravanti che dia il cambio a Giroud in maniera convincente.

Ma il compito dei dirigenti rossoneri è anche quello di sondare il mercato in generale ed approfittare delle occasioni di mercato che potranno crearsi nel mese di gennaio. O magari gettare le basi per un colpo da chiudere e completare in estate. Proprio in tal senso va tenuto in considerazione un giovane talento che sembra sempre più vicino a lasciare la sua squadra d’appartenenza.

Cherki ha rotto con il Lione: occasione low-cost per il 2024

C’è infatti un giovane calciatore, di cui si parla un gran bene da tempo, che sembra però pronto a fare le valigie, anche per pochi milioni di euro. Si tratta di Rayan Cherki, attaccante di assoluta qualità che è in forza all’Olympique Lione. Il francese, classe 2003, fino a pochi mesi fa era considerato un ‘crack’ e uno dei talenti migliori della Ligue 1.

Nella stagione in corso Cherki sta però accusando l’andamento pessimo del Lione, al momento ultimo in classifica ed a serio rischio retrocessione. Prestazioni anonime e senza guizzi, tanto da essere ancora fermo a quota zero in fatto di reti realizzate. Addirittura Fabio Grosso, l’ormai ex tecnico del Lione, lo ha etichettato come un “giocatore normale” qualche settimana fa, riportando Cherki con i piedi per terra.

Secondo ciò che ha scritto Foot Mercato in Francia, il futuro di Cherki sarà certamente lontano da Lione. Il club del Rodano sarebbe disposto a cederlo già a gennaio, per cercare di reinvestire il denaro ottenuto su altri rinforzi ben mirati. Il classe 2003, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025, potrebbe partire per un massimo di 10-15 milioni di euro. Dunque un affare low-cost rispetto alle premesse iniziali.

Il Milan potrebbe seriamente pensarci, visto che il colpo Cherki teoricamente rientrerebbe in maniera perfetta nel piano di investimenti guidato da RedBird: giovane, non costoso e con margini di miglioramento. Lasciare Lione potrebbe essere un toccasana per lo stesso attaccante.