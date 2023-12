Retrocessione e addio: colpo low-cost per il Milan

Il Milan può approfittare della situazione del giovane calciatore, che è pronto a partire vista la condizione non eccellente del suo club.

Uno dei piani del Milan sul mercato, rimasto intatto anche dopo l’approdo di RedBird capital come fondo proprietario, è quello di puntare sui calciatori giovani, di prospettiva e possibilmente non così costosi.

Investire sui talenti senza spendere cifre elevate vuol dire patrimonializzare un prodotto tecnico, con la speranza che nel giro di pochi anni possano diventare dei punti fermi o quanto meno aumentare il proprio valore di mercato. Un po’ come accaduto con Sandro Tonali, acquistato da giovanissimo per una quindicina di milioni e ceduto poi a più di 60.

In tal senso si legge l’interesse del Milan per un giovanissimo attaccante, considerato dalla stampa internazionale un potenziale fuoriclasse. La caccia dei rossoneri per questo talento, di nazionalità brasiliana, potrebbe essere agevolata dagli ultimi accadimenti con il suo attuale club d’appartenenza.

Marcos Leonardo retrocede con il Santos: ora il cartellino vale molto meno

È il caso di Marcos Leonardo, un attaccante appena ventenne che viene descritto come il calciatore brasiliano di maggior talento in circolazione, tra coloro che ancora militano in patria. In estate è stato vicinissimo alla Roma, ma il Santos ha deciso di non farlo partire per aiutare il club nella stagione più difficile della sua storia.

Peccato che l’ultima sconfitta del Santos contro il Fortaleza abbia sancito una storica retrocessione per la squadra paulista. Un vero e proprio tracollo inaspettato, che neanche i 13 gol stagionali di Marcos Leonardo hanno potuto evitare. Ora il futuro del brasiliano è scritto: addio certo al Santos dopo questa annata disperata e promessa da mantenere al ragazzo classe 2003, ovvero di cederlo in Europa già a gennaio.

Il Milan negli ultimi mesi ha sondato il terreno e mandato emissari in Brasile per Marcos Leonardo. La concorrenza c’è ed è ampia, ma i rossoneri proveranno a muoversi, sapendo che le condizioni per prendere il giovane bomber sono ora molto più comode: il Santos dovrà chiedere meno dei 15 milioni di euro che rappresentavano la sua valutazione in estate. Il quale già da tempo ha scelto di cambiare aria.

Il profilo di Marcos Leonardo entra dunque di diritto tra i papabili rinforzi per l’attacco del Milan nel 2024. Oltre al talento scuola Santos, nel mirino restano anche Jonathan David del Lille (ma solo per giugno), la rivelazione Srhou Guirassy dello Stoccarda e Akor Adams del Montpellier.