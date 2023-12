Svolta Krunic, accordo trovato: i dettagli

Ecco le ultime notizie sul rapporto tra Milan e Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco del Milan sembra avere già trovato la soluzione.

Il ritorno in campo di Bennacer. L’esplosione di Reijnders nel ruolo di regista davanti alla difesa. Un Loftus-Cheek più che mai centrale nel gioco rossonero. Il centrocampo del Milan sembra aver trovato i nuovi perni per la seconda parte di stagione, che dovrà essere più continua se si vuole avere qualche chance di lotta scudetto.

In queste gerarchie rinnovate, sembra non esserci spazio per Rade Krunic. Improvvisamente il bosniaco, di recente fuori per un infortunio muscolare fastidioso, sembra essere uscito dagli schemi. O quanto meno non è più un intoccabile nelle gerarchie del Milan, situazione che certamente non farà piacere al jolly bosniaco dopo un avvio di stagione da titolare.

A questo si aggiunge la situazione contrattuale piuttosto delicata. Krunic ha un contratto in scadenza solo a giugno 2025, dunque con ancora un po’ di tempo per sistemarlo e allungarlo. Ma secondo le ultime news, non c’è accordo tra le parti ed una firma sul prolungamento del bosniaco ad oggi appare lontana e non nei piani.

Krunic, accordo trovato da agosto con il Fenerbahce

Le ultime sulla questione Krunic-Milan arrivano dalla voce del giornalista Matteo Moretto, grande esperto di mercato che lavora tra Italia e Spagna per il portale Relevo. Secondo quest’ultimo il centrocampista rossonero avrebbe già da tempo un accordo, ma non per il rinnovo, bensì per lasciare Milanello.

Krunic infatti ha raggiunto già ad agosto un accordo con il Fenerbahce a livello contrattuale. Una proposta importante, superiore ai 3 milioni netti a stagione, che è rimasta intatta. I turchi hanno provato a prendere Krunic in estate senza trovare il via libera del Milan, ma tale offerta al giocatore resta valida e potrebbe diventare decisiva molto presto.

Possibile nel frattempo che la dirigenza del Milan incontri Krunic, non tanto per convincerlo a restare ma piuttosto per valutare l’intera situazione. Anche l’ipotesi di un addio a gennaio, sempre in direzione Istanbul. Se il Fenerbahce dovesse fare un’offerta importante per il cartellino di Krunic nelle prossime settimane, a Milanello certo non lo dichiarerebbero incedibile.

Come detto l’ipotesi di un rinnovo ad oggi non è ancora stata presa in considerazione. Il Fenerbahce è pronto a strappare un altro calciatore di Serie A e portarlo nella Superlig turca quanto prima, dopo gli ingaggi di Dzeko, Becao e Under.