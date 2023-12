Ultim’ora Atalanta-Milan, la decisione ufficiale su Leao e Kjaer

Leao, Kjaer e Okafor: le ultime da Milanello sui giocatori rossoneri alle prese con una condizione fisica non ottimale.

Domani il Milan è atteso dall’Atalanta al Gewiss Stadium. Un big match che il Diavolo non vuole sbagliare. Ci sono in palio tre punti importantissimi per rimanere ancorati al podio della classifica e rimanere in lotta per lo Scudetto. L’avversario è ostico, temibile e di grande qualità; come confermato dallo stesso Stefano Pioli nella conferenza stampa di oggi.

Il Milan, per lo più, sta soffrendo un periodo assolutamente negativo anche a causa dei numerosi infortuni. Soprattutto il reparto di difesa è decimato. Ma non soltanto, dato che in attacco sono mancati e stanno mancando Noah Okafor e Rafael Leao.

La domanda che in molti si pongono è se soprattutto il portoghese potrà essere presente domani al match, quanto meno dalla panchina. Leao è stato alle prese con una lesione muscolare di primo grado, ma nel corso di questa settimana è tornato a lavorare sul campo. Stesso discorso per Simon Kjaer. Quanto a Okafor, lo svizzero ha accelerato con sorpresa i tempi recupero dal guaio muscolare. Chi recupera per l’Atalanta?

Verso Atalanta-Milan, un possibile recupero

Dalla sala stampa di Milanello, Pioli ha affrontato con dettaglio il tema infortuni, focalizzandosi sulle condizioni di Simon Kjaer, Rafael Leao e Noah Okafor. In buona sostanza, soltanto il portoghese aveva qualche chance di presenziare al match di domani pomeriggio a Bergamo. Il mister ha spiegato che sarebbe stato decisivo l’allenamento di oggi pomeriggio. Se avesse lavorato interamente in gruppo, sarebbe stato probabile l’inserimento nella lista dei convocati. C’era qualche speranza, dato che già ieri l’attaccante ha svolto una parte di lavoro coi compagni.

Tuttavia, poco fa è stato confermato che Leao non è a disposizione per Atalanta-Milan. Niente convocazione. A questo punto si proverà a recuperarlo per la trasferta di Newcastle in programma per mercoledì. Sicuramente ci sono maggiori chance di averlo almeno in panchina.

Quanto a Kjaer. Nonostante abbia smaltito la lesione muscolare, non è ancora in buona condizione atletica. Dunque, non prenderà parte alla gara. Per Okafor, come dichiarato da Pioli, è certo che non ci sarà domani a Bergamo, ma su di lui verrà fatta un’ultima valutazione domani per capire se potrà rientrare in gruppo già dalla prossima settimana, e dunque essere a disposizione per i successivi impegni.