Un possibile recupero e un… forfait: l’annuncio di Gasperini per Atalanta-Milan

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza della sua Atalanta e delle condizioni fisiche e muscolari di alcuni calciatori titolari.

Sarà una sfida come sempre intensa e ricca di spunti quella di domani sera. Atalanta e Milan hanno obiettivi simili, ovvero vincere per ritrovare la strada giusta verso l’alta classifica, anche se i rossoneri vivono un periodo decisamente più positivo rispetto agli avversari di turno.

Gli uomini di Gian Piero Gasperini vengono da un pesante k.o. sul campo del Torino, che ha frenato le ambizioni di questi ultimi in vista della zona Champions League. Ma il campionato è lungo e domani i nerazzurri hanno già l’occasione per riportarsi a ridosso del quarto posto, provando a battere i rivali rossoneri.

Se il Milan a livello di infortuni e di assenze piange ormai da settimane, neanche l’Atalanta ride. Infatti sono diversi i calciatori in dubbio in vista della prossima sfida. Soprattutto nel reparto difensivo, dove Gasperini dovrà fare la conta dei presenti e sciogliere alcuni dubbi ancora piuttosto netti.

Gasperini e i dubbi in difesa, ma può rientrare Djimsiti

Oggi oltre che Stefano Pioli, anche mister Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sfida di domani sera contro il Milan. Tra gli argomenti di discussione principali subito la questione relativa agli infortunati ed ai giocatori che potrebbero rientrare.

Queste le sue parole: “Ci sono giocatori come Touré, Palomino e Toloi, che sono cronici. Gli altri tipi di infortuni sono nella regola. Kolasinac ha una distorsione alla caviglia, ma ha fatto una serie di partite incredibili. Djimsiti potrebbe rientrare, farà un test”.

Quindi l’Atalanta perderà sicuramente Sead Kolasinac, difensore mancino che si sta ben comportando in questa sua prima stagione italiana, ma potrebbe recuperare last-minute un veterano della retroguardia come Djimsiti, che dopo il recente stop potrebbe riprendere posto al centro della difesa. Dal suo rientro o meno dipenderà la scelta di Gasperini per una difesa a tre o a quattro.

Il tecnico bergamasco ha anche rilasciato qualche parola su Charles De Ketelaere, il grande ex della sfida: “De Ketelaere ha fatto una discreta partita lunedì, è un ragazzo che sta dando delle buone risposte. La sua crescita è costante, essendo un ex avrà delle motivazioni molto alte”. Va ricordato che dopo una stagione deludente nel Milan, CDK in estate è passato all’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe far guadagnare ai rossoneri circa 26 milioni sulla sua cessione definitiva.