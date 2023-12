Atalanta-Milan 3-2, pagelle e tabellino: Calabria-Adli, che disastro. Stavolta Maignan non basta

Le pagelle di Atalanta-Milan 3-2, l’anticipo della 15esima giornata di Serie A. Non bastano i miracoli di Maignan e la conferma di Jovic, errore imperdonabile di Calabria

Il Milan perde a Bergamo contro l’Atalanta: 3-2. Una sconfitta che probabilmente esclude i rossoneri dalla corsa allo Scudetto, considerando la distanza dalla Juve e la possibilità dell’Inter stasera di allungare. Non bastano i miracoli di Maignan e la conferma di crescita di Jovic (che entra e segna): decide Luis Muriel nel finale con un capolavoro. Errore imperdonabile di Calabria che si fa espellere con uno sciocco doppio giallo poco prima della rete del colombiano.

Il Milan prova a fare la partita ma il possesso palla è sterile. I rossoneri faticano a superare la prima pressione, con l’Atalanta pronta lì a ripartire veloce coi propri attaccanti. L’idea di Gasperini è di recuperare palla e andare subito verso gli attaccanti per cogliere di sorpresa la difesa organizzata dei rossoneri e le disattenzioni; da una di queste situazioni, da rimessa laterale, nasce la rete dell’Atalanta con Lookman. La squadra di Pioli però pareggia con il colpo di testa di Olivier Giroud, senza alcun dubbio il migliore in campo del primo tempo.

Nella ripresa c’è la mossa di Gasperini che sorprende il Milan: De Ketelaere dal centro destra al centro sinistra. Ed è proprio lui che, dopo aver sbagliato nel primo tempo un gol che sembrava già fatto, pesca in area Lookman con un bellissimo cross rasoterra per il 2-1 dell’Atalanta. Pioli prova a ribaltare la squadra e schiera le due punte: dentro Jovic che va di fianco a Giroud alla disperata ricerca del pareggio. Ed è proprio il serbo a trovare, a dieci dalla fine, il 2-2. Secondo gol consecutivo dopo quello al Frosinone, un altro segnale di una crescita psicofisica evidente. Nei minuti finali il Milan sbaglia tutto quello che può sbagliare: Calabria si fa espellere con un ingenuo doppio giallo, Adli appena entrato si perde Muriel che entra in area e, di tacco, segna il 3-2.

Le pagelle di Atalanta-Milan

MAIGNAN 7

CALABRIA 4

TOMORI 5,5

THEO HERNANDEZ 5

FLORENZI 5,5

MUSAH 6

REIJNDERS 6 (Dall’88’ ADLI 4)

LOFTUS-CHEEK 5 (Dal 72′ JOVIC 7)

CHUKWUEZE 5 (Dal 59′ BENNACER

GIROUD 7

PULISIC 5,5

Il tabellino di Atalanta-Milan

Atalanta (3-4-1-2): Musso; de Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Carnesecchi, Rossi; Bonfanti, Del Lungo, Holm, Zortea; Adopo, Colombo, Manzoni, Mendicino, Miranchuk; Cissé, Muriel. All.: Gasperini.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Simic; Adli, Bennacer, Krunić, Pobega, Romero; Jovic, Traorè. All.: Pioli.

Arbitro: La Penna

Marcatori: 38′ e 55′ Lookman, 45’+2′ Giroud, 80′ Jovic