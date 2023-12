Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali: torna Giroud

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, sfida valevole per la 15esima giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 18.00 al Gewiss Stadium

Ci siamo ed è quasi tutto pronto per Atalanta-Milan, gara molto importante per il campionato dei rossoneri, che puntano ad accorciare in classifica rispetto a Inter e Juventus al vertice.

Il Diavolo proverà a dare continuità alle vittorie contro Fiorentina e Frosinone e a centrare la terza vittoria di fila in campionato, che darebbe morale in vista della prossime sfide. Non sarà affatto semplice per il livello dell’avversario e per l’emergenza che continua a tartassare la squadra di Stefano Pioli.

Ancora una volta la difesa è molto rimaneggiata con le numerose assenze che obbligano il tecnico emiliano a riproporre Theo Hernandez da centrale. Torna Olivier Giroud dopo i due turni di squalifica, mentre è ancora out Rafael Leao, proprio come Noah Okafor.

La Dea arriva da un solo punto ottenuto nelle ultime quattro e cerca una reazione. Anche Gian Piero Gasperini ha qualche problema di formazione perché è indisponibile Gianluca Scamacca in attacco e Toloi e Palomino in difesa. Gli orobici si affidano all’ex di turno Charles De Ketelaere in attacco, insieme a Lookman e con Pasalic sulla trequarti.

Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. A disp.: Carnesecchi, Rossi, Hol, Muriel, Zortea, Adopo, Bonfanti, Mendicino, Colombo, Miranchuk, Cisse. All.: Gasperini

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernández, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Simić; Adli, Bennacer, Krunić, Pobega, Romero; Traorè. All.: Pioli