Atalanta-Milan, le probabili formazioni: ritorna Giroud, difesa confermata

Ecco come si dovrebbero schierare questa sera Atalanta e Milan, nel match valido per la 15.a giornata del campionato di Serie A.

Il Milan per cercare di ritornare sul treno Scudetto, anche se la vittoria di ieri sera della Juventus fa presagire che non sarà facile riaccomodarsi in vetta. L’Atalanta per non perdere quello in zona Champions, dopo la sconfitta severa contro il Torino.

Il duello di questa sera al Gewiss Stadium nasconde mille insidie per la squadra rossonera, perché affronta una compagine che negli ultimi anni ha dimostrato di poter battere chiunque, ma allo stesso tempo anche poter soccombere sorprendentemente. Il Milan deve pensare a fare la sua gara, sulla falsa riga delle ultime due vittorie interne consecutive.

Calcio d’inizio a Bergamo alle ore 20:45. Intanto come di consueto la Gazzetta dello Sport ha pronosticato le probabili formazioni delle due squadre. Entrambe con varie defezioni e costrette a reinventarsi nuove soluzioni in determinati reparti. Lo sa bene il Milan che da settimane è alle prese con le emergenze.

La formazione del Milan

Dunque Milan sempre con un nugolo di calciatori rimasti ai box. Ieri sera è arrivata l’ufficialità della non convocazione pure per Kjaer e Leao, considerato non ancora abili a scendere in campo. In difesa mister Pioli non può cambiare nulla e confermerà l’assetto d’emergenza visto contro il Frosinone.

Tra i pali Maignan, linea a quattro con Calabria a destra, Tomori nuovamente affiancato da Theo Hernandez, ormai reinventatosi stopper, e Florenzi a sinistra. Non cambia neanche la linea mediana: Bennacer parte ancora dalla panchina, mentre i tre ‘nuovi’ Loftus-Cheek, Reijnders e Musah comporranno il centrocampo titolare.

L’unica novità rispetto a sabato scorso è il rientro di Giroud, che ha scontato le due giornate di squalifica in campionato. Il bomber rossonero sarà la prima punta centrale di un tridente completato da Chukwueze e Pulisic.

Il probabile undici del Milan: (4-3-3) Maignan; Caalabria, Tomori, T. Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Giroud, Pulisic.

La formazione dell’Atalanta

Non se la passa bene neanche l’Atalanta a livello di indisponibili, Senza Toloi, Palomino e Kolasinac, mister Gasperini deve reinventarsi la difesa, arretrando Ruggeri nella linea dei tre. In attacco, vita la lunga assenza per infortunio di Scamacca, toccherà all’ex di turno De Ketelaere dar fastidio alla difesa milanista.

Il probabile undici dell’Atalanta: (3-4-1-2) Musso, Scalvini, Djimsiti, Ruggeri; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.