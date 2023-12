Atalanta-Milan, streaming e diretta tv Dazn o Sky: dove vedere il match oggi

Atalanta-Milan si affrontano nella 15.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming, sabato 9 dicembre dalle 18

Sfida delicatissima al Gewiss Stadium tra Atalanta e Milan. Entrambe le squadre non possono permettersi passi falsi per le rispettive situazioni di classifica. I rossoneri devono rispondere alla vittoria della Juve con il Napoli, in attesa di Inter-Udinese. Per gli uomini di Gasperini, reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro di campionato, obiettivo tre punti per riavvicinare la zona Champions.

Non ci sarà Leao nel Milan. Nonostante il recupero dall’infortunio, il portoghese non è stato convocato e rientrerà contro il Newcastle mercoledì prossimo in Champions. Ancora out Kjaer. Prosegue, pertanto, l’emergenza per Pioli in difesa con Theo Hernandez di nuovo schierato da centrale con Tomori. Il resto della formazione rossonera sarà lo stesso di quella schierata con il Frosinone con l’unica eccezione di Giroud, di nuovo al centro dell’attacco dopo i due turni di squalifica.

Assenze importanti anche per l’Atalanta. Fuori Scamacca, Palomino, Toloi e Kolasinac per Gasperini. In dubbio Djimsiti. De Roon arretra nella linea difensiva. In avanti, spazio all’ex De Ketelaere e Lookman con Koopmeiners in mediana.

Atalanta-Milan, dove vedere il match

Atalanta-Milan è un’esclusiva di Dazn. Il match sarà trasmesso in streaming sull’applicazione dell’emittente disponibile per smart tv, smartphone, tablet, decoder Sky Q e TimVision, Amazon Fire Stick, console di gioco e Apple Tv. Dazn, ovviamente, è visibile anche da pc tramite il sito di riferimento.

Prevista anche la diretta tv sul canale Zona Dazn, presente alla posizione 214 del decoder Sky e Tivusat. In telecronaca Stefano Borghi affiancato da Dario Marcolin. Al termine della partita, highlights subito disponibili su Sky Calcio l’Originale, nello studio condotto da Alessandro Bonan che precede la diretta di Inter-Udinese.

Dopo il match con l’Atalanta, il Milan tornerà in campo mercoledì 13 dicembre contro il Newcastle alle 21. La sfida con i Magpies, decisiva per il futuro europeo dei rossoneri, sarà trasmessa in esclusiva, in streaming, da Amazon Prime Video senza concomitante diretta su Sky.

Sky che trasmetterà in simulcast con Dazn il prossimo incontro in Serie A del Milan che ospiterà il Monza, domenica 17 dicembre alle 12.30. A seguire, venerdì 22 dicembre alle 20.45, sfida pre natalizia con la Salernitana in trasferta, in esclusiva su Dazn e Zona Dazn. L’ultimo match del 2023 per il Milan sarà quello di sabato 30 dicembre, alle 18, contro il Sassuolo a San Siro visibile in contemporanea su Sky Sport e Dazn.