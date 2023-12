Calabria espulso, salta Milan-Monza: piena emergenza in difesa

Brutte notizie ancora per Pioli: Davide Calabria sarà certamente squalificato per il prossimo match di campionato contro il Monza.

La sconfitta contro l’Atalanta riporta il Milan con i piedi per terra. Il 3-2 subito in extremis al Gewiss Stadium rischia di tagliare le gambe ai rossoneri in vista della lotta Scudetto, anche se il campionato è ancora molto lungo e tortuoso.

Non bastasse il k.o. di questa sera, mister Pioli deve fare i conti con una squalifica pesante in vista della prossima gara. Il capitano Davide Calabria è stato espulso per doppia ammonizione dall’arbitro La Penna. Due ingenuità quelle del numero 2 rossonero, che con questo cartellino rosso sarà certamente fermato per un turno.

Calabria salterà Milan-Monza di domenica 17 dicembre. Un’assenza che pone il Milan ancora più in emergenza difensiva. Infatti oltre al terzino non saranno certamente disponibili neppure i lungodegenti Kalulu, Thiaw, Caldara e Pellegrino. L’unica buona notizia potrebbe arrivare da Simon Kjaer, che nei prossimi giorni dovrebbe rientrare in gruppo e dunque rendersi disponibile già dalla trasferta di Newcastle.

Fatto sta che Pioli ha gli uomini contati in difesa ed appare ovvio come sia necessario almeno un innesto per la retroguardia del Milan nel mercato di riparazione.