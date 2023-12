De Ketelaere all’Atalanta con lo scambio: due italiani per il Milan

Il Milan guarda in casa Atalanta: sono due i giovani nel mirino dei rossoneri. Non è da escludere un affare con De Ketelaere

Atalanta-Milan sarà anche la partita di Charles De Ketelaere. Il giocatore belga, sbarcato in Italia due estati fa, per vestire il rossonero, per una cifra vicina ai 32 milioni di euro, ha fin qui deluso ampiamente le attese.

Il suo anno al Diavolo è stato letteralmente un fallimento così il Milan e il calciatore hanno deciso di cercare fortuna altrove. Ci ha puntato l’Atalanta, che lo ha prelevato in prestito oneroso, 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 22 milioni, più 4 di bonus. E’ prevista inoltre una percentuale sulla futura rivendita del 10%.

L’inizio di De Ketelaere è stato più che positivo: il gol in Serie A è arrivato addirittura all’esordio, nella sfida contro il Sassuolo dello scorso 20 agosto. Un mese dopo la rete, anche in questo caso alla prima partita, in Europa League. Tutto lasciava pensare che De Ketelaere avesse svoltato, ma il gol non è poi più arrivato.

Il belga, però, continua ad essere al centro del progetto bergamasco, con Gasperini che ci crede davvero molto. Stasera sarà un’occasione importante per l’ex Club Brugge, chiamato a smentire il Milan e a convincere l’Atalanta a puntare su di lui.

La sensazione è che in primavera Milan e Atalanta torneranno a parlare per cercare di trovare un accordo per il trasferimento di De Ketelaere, magari a cifre più basse di quelle pattuite.

Non è da escludere, però, che le parti decidano di discutere anche di altri profili per un affare ancora più grande. D’altronde all’Atalanta non mancano i giocatori interessanti su cui decidere di poter investire. L’unico problema è che i bergamaschi, da sempre, sono una bottega cara.

Milan, affari con l’Atalanta: due italiani nel mirino

Gli osservati speciali della squadra di Gian Piero Gasperini sono soprattutto due: Giorgio Scalvini e Matteo Ruggeri.

Il Milan è chiamato ad un investimento importante per un difensore centrale, e il giovane di Chiari potrebbe essere il nome giusto, anche se il prezzo è già sui 40 milioni, ma con il cartellino di De Ketelaere in cambio, l’affare diventerebbe fattibile. Il terzino classe 2002 può invece rappresentare un colpo in prospettiva se Theo Hernandez dovesse dire addio al Milan.

Tra i bergamaschi piace parecchio anche Teun Koopmeiners, sul quale però ci sono gli occhi di mezza Europa e il prezzo è ormai volato alle stelle. Ci sta pensando soprattutto la Juventus, ma piace anche al Napoli, per il dopo Zielinski, e a diversi club inglesi