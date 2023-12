Giroud, futuro ancora incerto: gennaio mese decisivo

Nelle prossime settimane si potrebbe delineare il futuro di Olivier Giroud. L’attaccante del Milan vuole restare ancora in rossonero.

Non sta vivendo un momento molto positivo con la maglia del Milan Olivier Giroud. Infatti oggi il francese rientrerà dopo le due giornate di squalifica in campionato, dovute all’espulsione nevrotica subita contro il Lecce.

Senza dimenticare l’errore dal dischetto del numero 9 francese in Milan-Borussia Dortmund, un episodio che poteva indirizzare la gara di Champions League in favore dei rossoneri e che invece ha agevolato il compito dei tedeschi. Urge ritrovare il Giroud migliore, quello capace di far reparto da solo e mettere in crisi ogni difesa rivale.

La fiducia e la stima nei confronti di Giroud è ovviamente molto alta in casa Milan. Anche se c’è ancora un cruccio da risolvere: quale sarà il suo futuro in maglia rossonera? Infatti va ricordato che il contratto del francese è in scadenza a fine stagione, precisamente il 30 giugno 2024. Ad oggi ancora non sono giunte novità concrete in tal senso.

Giroud punta al rinnovo, il Milan prende tempo

Come scrive oggi il Corriere della Sera, Giroud vuole il rinnovo con il Milan. Lo ha fatto sapere tempo fa, ammettendo di avere ancora grosse motivazioni e di trovarsi molto bene in rossonero, senza alcun pensiero su altri lidi da raggiungere. Il club rossonero però sta aspettando e valutando.

Il mese decisivo sarà quello di gennaio, quando il Milan deciderà se puntare da subito su un nuovo centravanti, che potrebbe a quel punto ‘oscurare’ Giroud come titolare nel tridente d’attacco. Oppure se continuare ad affidarsi all’ex Chelsea, cominciando i dialoghi per il rinnovo.

Di certo il classe ’86 si accontenterebbe di restare, almeno fino al 2025, anche con un ruolo meno centrale visti i 37 anni già compiuti a settembre. Il Milan, a prescindere dalla conferma o meno di Giroud, andrà su un nuovo attaccante in vista della prossima stagione, perché un’alternativa di prospettiva serve ad ogni costo.

Il Milan si prenderà dunque un mese di tempo per capire e valutare, cercando pure di scoprire reali condizioni e motivazioni di Giroud. Ad oggi non vi sono dubbi su quanto il francese tenga al Milan e senta il bisogno di competere ad alti livelli. La sensazione che filtra da Milanello è di ottimismo e di un accordo sul prolungamento che non dovrebbe avere grossi intoppi.