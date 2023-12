Highlights Atalanta-Milan: la sintesi del match di Serie A (VIDEO)

Atalanta-Milan, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato sabato 9 dicembre e valido per la 15.a giornata di campionato

Rientra Giroud dopo la squalifica nel Milan opposto all’Atalanta in un Gewiss Stadium, ovviamente, tutto esaurito per uno dei big match della 15.a giornata.

E’ proprio di Giroud, la prima occasione della partita con un tiro da distanza ravvicinata, su assist di Pulisic, respinto provvidenzialmente da Djimsiti. Incredibile, invece, l’errore di De Ketelaere all’8′. Su assist di testa di Lookman, l’ex rossonero deve solo spingere la palla in rete ma calcia clamorosamente alto dall’area piccola con Maignan già battuto.

Segue una lunga fase di equilibrio. Si gioca a ritmi elevati ma senza grandi occasioni. Il Milan torna a rendersi pericoli, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con un tiro di prima di Tomori che Ederson, per poco, non devia in rete. Si ribaltano i ruoli poco e, stavolta, è il difensore rossonero a deviare un tiro quasi innocuo di Lookman che beffa Maignan e porta in vantaggio l’Atalanta al 38′.

La reazione del Milan arriva subito. Al terzo minuto di recupero è Giroud a trovare il pareggio con la solita incornata di testa su cross da calcio d’angolo di Florenzi. Altro gol meraviglioso di Olivier tra le proteste dei giocatori dell’Atalanta per un precedente fallo, non fischiato, di Musah su Lookman sul quale La Penna lascia correre. All’intervallo, è 1-1 al Gewiss Stadium.