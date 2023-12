Camarda torna in Primavera: titolare per Milan-Genoa, dove vedere il match

Le ultime sul giovanissimo attaccante del Milan, Francesco Camarda, pronto a scendere in campo con la Primavera di Ignazio Abate nella sfida contro il Genoa. Stefano Pioli non lo avrà a a disposizione stasera

Lo scorso 25 novembre è diventato il calciatore più giovane ad aver esordito in Serie A, a 15 anni e 260 giorni. Francesco Camarda, contro la Fiorentina ha giocato gli ultimi 15 minuti di gara, recupero compreso, facendo parlare di se.

L’attaccante ha rubato la scena a tutti, anche se durante la partita, ha fatto ben poco: Camarda d’altronde era subentrato nel momento di massima pressione della squadra viola, in cui serviva sacrificarsi per difendere il risultato e così ha fatto.

Una settimana, dopo, poi, l’italiano è subentrato ancora una volta nei minuti finali, contro il Frosinone. A dargli il cambio sempre Luka Jović.

La sfida contro gli uomini di Eusebio Di Francesco è stata certamente più semplice, ma il tempo era davvero poco per riuscire ad emergere. Una corsa verso la porta, con un duello perso con Okoli, e nulla più. Camarda ha, però, gioito con i tifosi sotto la Curva Sud.

E con queste due apparizioni e con due vittorie su due, va per il momento in archivio l’avventura di Francesco Camarda in prima squadra. Oggi il giocatore non è infatti con Calabria e compagni.

La prova è la sua presenza da titolare nel match di Primavera del Milan di Ignazio Abate contro il Genoa. Ci sarà tempo per far ritorno da protagonista con i grandi. L’emergenza in avanti, d’altronde, sta per finire. Stasera ci sarà Olivier Giroud e dalla prossima anche Rafa Leao e Noah Okafor.

Milan, Simic out con la Primavera: sfida su Sportitalia

Vista l’assenza dei due esterni, però, a disposizione di Stefano Pioli, per la partita contro l’Atalanta, dovrebbe esserci Traore, che non compare tra i convocati di Abate, al pari di Jan-Carlo Simic, prima reale alternativa ai difensori centrali.

Ecco la formazione ufficiale dei giovani rossoneri, per la partita delle ore 13.00, del campionato Primavera, al “Puma – House of Football”, contro il Genoa.

MILAN PRIMAVERA (4-2-3-1): Raveyre; Magni, Paloschi, Nsiala, Jimenez; Stalmach, Malaspina; Cuenca, Sia, Scotti; Camarda. A disp: Bartoccioni; Bakoune, De Bonis, Nissen, Parmiggiani; Perina, Sala; Bonomi, Liberali, Martinazzi, Skoczylas. Allenatore: Ignazio Abate

La sfida tra il Milan e il Genoa, valevole per il campionato Primavera, sarà trasmessa da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), ma sarà possibile seguirla anche in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia e sull’applicazione dell’emittente sportiva.