Niente rinnovo e addio: il sostituto di Maignan dalla Serie A

Il futuro di Maignan in rossonero dipende dal rinnovo: intanto la società si guarda attorno per dei potenziali successori.

Mike Maignan è indubbiamente uno dei migliori portieri al mondo e il Milan ha fatto un grandissimo colpo nel 2021. Approfittando della scadenza contrattuale ravvicinata, lo ha acquistato dal Lille per “soli” 16 milioni di euro. Il suo valore era superiore e lo è ancora di più oggi, dopo delle stagioni di alto livello.

Il francese ha dimostrato tante qualità. È bravissimo tra i pali, possiede una grande reattività e sa fare parate incredibili. È abilissimo con i piedi, una sorta di regista arretrato. In ogni annata trascorsa in rossonero ha fatto un assist trasformato in gol, qualcosa di raro. Inoltre, è un vero leader in campo e nello spogliatoio. Partito Zlatan Ibrahimovic, uno dalla personalità strabordante, lui ha assunto un ruolo ancora più centrale in squadra.

Calciomercato Milan, dubbio Maignan: nuovo portiere dalla Serie A?

Maignan ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e percepisce uno stipendio da 2,8 milioni netti annui. Il Milan punta al rinnovo, ma la trattativa finora non è decollata. Infatti, stando alle indiscrezioni, c’è una distanza abbastanza ampia tra domanda e offerta.

L’entourage sarebbe partito da una richiesta da ben 8 milioni a stagione, mentre la dirigenza rossonera vorrebbe accordarsi per una cifra decisamente inferiore. Difficile che si spinga oltre i 5 milioni per blindare l’estremo difensore 28enne. Mike è felice a Milano e non è affatto contrario all’idea di continuare la sua esperienza in Italia, però senza intesa sul prolungamento lo scenario può cambiare.

In queste settimane si è anche parlato di alcune società europee interessate a lui: Bayern Monaco, Chelsea, Manchester United e Paris Saint Germain. Tutte ricche e in grado di mettere sul tavolo offerte importanti sia per il Milan sia per Maignan. Al momento, non c’è alcuna proposta. Tocca a Giorgio Furlani essere convincente per arrivare al rinnovo del contratto, evitando una fuga all’estero del portiere. Altrimenti, si concretizzerà una cessione che certamente porterebbe nel bilancio rossonero una plusvalenza enorme.

Il Milan si ritroverà anche a dover valutare eventuali sostituti. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, uno dei nomi che rappresentano un’opzione è Michele Di Gregorio. Il 26enne milanese sta facendo molto bene con il Monza, sulle sue tracce anche Roma e Napoli. Attenzione pure alla concorrenza estera, in particolare quella delle squadre della Premier League.

Il prezzo di Di Gregorio si aggira sui 20 milioni. È cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ma il suo agente Carlo Albero Belloni ha rivelato che tifava Milan. Vedremo se nel suo futuro ci sarà un ritorno a Milano.