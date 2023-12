Primavera: Milan-Genoa 2-1, clamorosa rimonta nel finale. Gli highlights (VIDEO)

I giovani rossoneri ribaltano la situazione proprio in extremis grazie alle reti di Camarda e Cuenca e scacciano la crisi: la vetta rimane arrivabile

Si sta disputando la 13esima giornata del campionato Primavera, con il Milan che è stato impegnato in casa contro il Genoa, formazione che viaggi a ritmi playoff e molto insidiosa. Una partita molto importante per i ragazzi di Ignazio Abate.

Dopo le sconfitte contro Cagliari e Lazio, il Diavolo aveva bisogno di rialzare la testa e di tornare a muovere la classifica in maniera importante e fortunatamente c’è riuscito. La speranza di ottenere tre punti stava effettivamente svanendo perché i giovani rossoneri erano sotto nel punteggio contro il Grifone fino a una decina di minuti dalla fine. Nel finale il Milan ha tirato fuori però qualcosa in più e ha ottenuto un successo fondamentale.

Il primo tempo si era concluso senza particolari emozioni e a reti bianche, ma dopo più di un quarto d’ora Stalmach si è infortunato. Il centrocampista polacco ha lasciato il campo a Sala. La ripresa inizia nel peggiore dei modi perché al minuto ’54 i liguri si portano avanti con la rete del centravanti svedese Shakur Omar, che era subentrato ad inizio ripresa.

L’inerzia non era a favore dei rossoneri e si prospettava la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare di campionato, che avrebbe avviato una pericolosa crisi, invece tutto è cambiato. Al minuto ’82 ci pensa il solito Camarda a rimettere il punteggio in parità, ma i ragazzi di Abate non si accontentano e provano il forcing finale. Gli sforzi vengono premiati al minuto ’95 con il gol vittoria di Cuenca che regala 3 punti insperati per il 2-1 finale.

Milan-Genoa 2-1, il tabellino del match

Il Milan sale quindi a quota 26 punti e torna momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa delle gare di domani di Lazio e Sassuolo. Nel prossimo turno i rossoneri saranno impegnati nel derby contro la capolista Inter per un match dall’importanza elevatissima. Andiamo a vedere il tabellino del match e la classifica.

Milan (4-3-3): Raveyre; Jimenez, Nsiala Paloschi, Magni; Cuenca, Malaspina, Stalmach; Sia, Camarda, Scotti. All.: Abate.

Genoa (4-2-3-1): Consiglio; Bosia, Abdellaoui, Algueche, Sarpa; Kuavita, Palella; Romano, Papadopoulos, Thorsteinsson; Ekhator.

Marcatori: Omar ’54 (G); Camarda ’82 (M); Cuenca ’95 (M).

Classifica momentanea:

Inter 27

Milan 26

Lazio 25

Sassuolo 25

Roma 21

Atalanta 19

Empoli 19

Torino 19

Juventus 19